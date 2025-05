I Musici di Francesco Guccini – la formazione originale che ha accompagnato il Maestrone per tutta la carriera -, ritornano a Bologna dopo il sold out del 2023. L’appuntamento è per le 21:00 di giovedì 8 maggio presso il Teatro Celebrazioni. Il concerto sarà anche l’occasione per presentare l’ultimo album “Ronin”.

I Musici di Francesco Guccini sono la band composta dai musicisti che hanno accompagnato e collaborato con Guccini nel corso della sua lunga carriera artistica.

Nel corso degli ultimi due anni hanno partecipato ad alcuni fra i più importanti e prestigiosi festival musicali italiani.

Durante il concerto alterneranno le canzoni ai ricordi di vita vissuta con il maestro.

La nuova scaletta del live 2025 è incentrata su canzoni che il Maestrone non eseguiva da tempo e che percorrono momenti diversi della sua produzione.

Il concerto sarà anche l’occasione per presentare il nuovo CD “Ronin”che vanta la preziosa collaborazione e l’intervento diretto in 5 brani di Francesco Guccini.

La storica band de I Musici di Francesco Guccini è composta da:

Juan Carlos “Flaco” Biondini – voce, chitarra

Vince Tempera – tastiere

Antonio Marangolo – sassofono

Ellade Bandini – batteria

Teatro Celebrazioni : tel. 051 439 9123 www.teatrocelebrazioni.it