Costruire un prodotto turistico unitario consolidando quanto già avviato nel 2023 e 2024, sperimentare un format che stabilizzi l’offerta di tour con bus, per favorire il target turistico, veicolare una visione integrata del territorio, mettendo in risalto le sue peculiarità e ricchezze locali e promuovere le eccellenze del territorio in forma aggregata, per valorizzare e dare maggiore visibilità agli attrattori locali, garantendo al tempo stesso un adeguato approfondimento di ciascuna proposta.

Sono questi alcuni degli obiettivi dei “weekend del Gusto”, la proposta del Territorio turistico Bologna Modena sviluppata dalle due Dmo eXtraBo e Modenatur, che consolida e rafforza l’esperienza avviata nel 2023, inizialmente rivolta ai soli territori di confine, e successivamente ampliata nel 2024 a tutta l’area, che nel 2025 prevede un potenziamento proponendo 12 weekend di esperienze rivolte a residenti, turisti di prossimità e di medio/lungo raggio, dal 10 maggio al 15 giugno e nel periodo autunnale.

Per Michelangelo Stanzani, direttore del Territorio Turistico Bologna-Modena, la rassegna rappresenta «il consolidamento di una sinergia tra i territori di Bologna e Modena volta a valorizzare le nostre eccellenze attraverso una visione di insieme dinamica, capace di attrarre sia il turismo locale che internazionale. Dopo il successo della rassegna “Ville e Castelli”, prosegue quindi l’attività di promozione con l’obiettivo di proiettare il nostro territorio turistico in una dimensione sempre più globale e moderna».

I weekend della fase maggio-giugno saranno strutturati con una attività mattutina al sabato nel territorio bolognese con trasferimento autonomo e un tour pomeridiano con bus che prevede due tappe enogastronomiche (in partenza da Bologna), mentre alla domenica la proposta si sposterà sul territorio modenese con un tour con bus con due tappe enogastronomiche in partenza da Modena e nel pomeriggio una attività nel territorio modenese con trasferimento autonomo. Nella seconda fase del progetto, in autunno, si invertiranno le location con sabato a Modena e domenica a Bologna.

Le esperienze in bus da Modena avranno un costo di 70 euro a persona, ridotto con Card Cultura e Bologna Welcome Card (65 euro), mentre per i ragazzi dai 6 ai 12 anni il costo sarà di 50 euro (gratis fino a 5 anni), invece per le esperienze in bus da Bologna il costo sarà di 85 euro a persona, sempre ridotto con Card Cultura e Bologna Welcome Card (80 euro), mentre per i ragazzi dai 6 ai 12 anni il costo sarà di 55 euro (gratis fino a 5 anni).

Le esperienze potranno essere acquistate online sui siti www.extrabo.com e www.visitmodena.it a partire dal 28 aprile, o direttamente negli infopoint dell’area bolognese e modenese.

Questo è l’elenco delle attività proposte, con trasporto autonomo, per scoprire i sapori di Bologna e Modena sabato mattina e domenica pomeriggio: