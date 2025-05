La memoria come una preziosa scatola, non sigillata e chiusa in sé, ma continuamente aperta alle esperienze della vita e delle relazioni. Una scatola pertanto in costruzione, da alimentare e custodire nel tempo, anche per riconoscere in essa i legami simbolici che uniscono le diverse generazioni.

È il focus che caratterizza “La memoria in scatola”, laboratorio, gratuito, in programma sabato 10 maggio, dalle 10 alle 12, all’Archivio Storico del Comune di Modena. L’iniziativa è rivolta ai bimbi (dai 6 anni in su) e alle loro famiglie, con l’obiettivo di sperimentare pratiche di benessere per piccoli gruppi familiari attraverso il patrimonio archivistico.

Il laboratorio rientra tra le attività dell’Archivio organizzate nell’ambito della ventiquattresima Settimana della didattica in archivio “Quante storie nella Storia” (5-11 maggio). Promossa dal Servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, la rassegna rappresenta per gli enti che vi aderiscono un’occasione per la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, sia attraverso la divulgazione dell’attività didattica svolta sia tramite mirate iniziative formative e promozionali: l’obiettivo è accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’archivio come bene culturale e memoria storica collettiva.

L’Archivio Storico del Comune di Modena partecipa anche quest’anno alla Settimana con una restituzione video-fotografica delle iniziative indirizzate agli studenti di alcuni istituti scolastici di Modena protagonisti delle attività didattiche in Archivio, nel corso dell’attuale anno scolastico. La peste del 1630 alla luce del Covid, le testimonianze modenesi del Risorgimento e l’esplorazione di Palazzo dei Musei rappresentano alcuni dei temi approfonditi e che saranno documentati nella sezione dedicata del sito www.patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/archivi, dove è presente anche una menzione particolare alla rassegna di laboratori storico-creativi “L’Archivio sono IO#4” conclusasi da poche settimane.

Culmine della settimana è, appunto, il laboratorio “La memoria in scatola” di sabato 10 maggio, condotto da Luisa Capelli delle Biblioteche comunali. Dopo una breve visita all’Archivio Storico comunale, i partecipanti si cimenteranno, all’interno del nuovo spazio Lab Zero99 di Palazzo dei Musei, nella realizzazione di una scatola della memoria, a cui affidare la narrazione di sé e dei propri ricordi, anche in relazione alle precedenti generazioni.

L’iniziativa, rivolta a piccoli gruppi familiari (genitori, figli, nonni, nipoti), è frutto delle precedenti esperienze nell’ambito della Rete Archivi e salute, progetto che si sviluppa sulle evidenze scientifiche relative agli impatti della cultura sulla dimensione del benessere e della salute.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria (per un massimo di tre partecipanti per gruppo familiare) attraverso la mail info.archivio.storico@comune.modena.it. Informazioni su biblioteche.comune.modena.it.