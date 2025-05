Si conclude a Maranello il Ferrari F50 Legacy Tour, evento organizzato dalla casa del Cavallino Rampante per festeggiare il trentesimo anniversario della vettura costruita in serie limitata di soli 349 esemplari tra il 1995 ed il 1997 per celebrare il 50º anniversario di fondazione della casa automobilistica. L’evento si svolge tra la Toscana e l’Emilia-Romagna: a Maranello è previsto l’arrivo delle “rosse” venerdì 9 maggio alle ore 16.45 circa in Piazza Libertà. Il convoglio sarà costituito da 23 Ferrari F50, che dopo una sosta in piazza, dove potranno essere ammirate da tutti, si dirigeranno negli stabilimenti dell’azienda.

A 30 anni dalla presentazione della F50, avvenuta il 9 marzo 1995 al Salone dell’automobile di Ginevra, la Casa di Maranello ha organizzato l’F50 Legacy Tour 2025, evento esclusivo che celebra il trentennale di una vera leggenda. Fino al 10 maggio 2025 i possessori della celebre supercar spinta dal V12 del Cavallino Rampante vivranno un’esperienza di guida unica tra arte, cultura, strade tortuose e panorami mozzafiato. Quella dedicata alla F50 è la terza edizione del Legacy Tour, dopo la prima esperienza a tema F40 svoltasi nel 2023 seguita nel 2024 da quella dedicata alla GTO, prima supercar della Casa di Maranello.

Il Legacy Tour 2025 è scattato da Saturnia per attraversare poi la Maremma, le colline senesi e l’Appenino tosco-emiliano. Le F50 saranno infine accolte nello stabilimento Ferrari di Maranello, esposte al suo interno e, in seguito, una parata sul Circuito di Fiorano chiuderà l’evento. La F50, presentata al Salone di Ginevra del 1995 per celebrare con due anni di anticipo il cinquantenario della Casa di Maranello, incarna l’anima della Ferrari più estrema degli anni Novanta. Fu la prima supercar del Cavallino Rampante a montare un motore V12 aspirato, mutuato direttamente dalla Formula 1, montato in posizione centrale-longitudinale direttamente sul telaio monoscocca in carbonio. La vettura rappresenta l’apice dello scambio di tecnologia con la massima serie delle competizioni per l’epoca. Il propulsore è dotato di cinque valvole per cilindro e funzioni portanti; la vettura fa largo impiego dell’aerodinamica ed è dotata di sospensioni con ammortizzatori di tipo push-rod montati orizzontalmente. La F50 è inoltre dotata di un tettuccio asportabile in stile ‘Targa’ che avvicina l’esperienza di guida a quella delle vetture da corsa, peculiarità messa in risalto anche dall’assenza dell’ABS e della servoassistenza. Ne furono prodotti 349 esemplari, solo “uno in meno della richiesta di mercato prevista”.