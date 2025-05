“L’introduzione agli inizi di aprile del dazio base del 10% da parte degli Stati Uniti su diversi tipologie di merce preoccupa le nostre imprese e tutto il sistema economico. Dobbiamo lavorare perché venga scongiurata l’applicazione di ulteriori dazi, come minacciato dall’amministrazione americana. Una prospettiva che allarma tutte le imprese in un momento in cui il nostro agroalimentare continua a essere un settore in crescita, con un volume di affari complessivo che si aggira attorno ai 34 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di export”.

A dichiararlo l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, da Tuttofood, la fiera dedicata all’agroalimentare in corso a Milano fino a domani.

“La Regione Emilia-Romagna continua a sostenere le imprese agricole e agroalimentari attraverso bandi e investimenti che sono in uscita e valgono 108 milioni di euro- aggiunge Mammi-. Inoltre, metteremo entro il 2025 altri 5 milioni per le attività di promozione di imprese e consorzi di tutela”. L’assessore ribadisce la richiesta al commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, di investire “più risorse sulla promozione dei prodotti agroalimentari europei, per dare ancora più fiato al nostro export. Nel frattempo- conclude Mammi- saremo al Summer Fancy Food a giugno, la più grande fiera del cibo che si tiene a New York, a fianco del nostro sistema agroalimentare così come stiamo organizzando una missione di sistema in Giappone, a Osaka, dove si tiene l’Expo 2025, perché ci interessa il mercato del sud est asiatico, molto attratto dai nostri prodotti del comparto food&wine”.