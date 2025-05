La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 17 anni per il reato di furto con strappo. Durante il pomeriggio del 30 aprile scorso, intorno alle 14.30, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di viale Monte Kosica, dove era stato appena consumato un furto ai danni di un 16enne.

Il ragazzino ha riferito di essere stato avvicinato all’interno di un esercizio commerciale da un giovane, che gli aveva chiesto in maniera insistente di consegnarli il suo telefono cellulare per effettuare una chiamata. Al suo rifiuto, gli aveva strappato il cellulare dalle mani e si era dato alla fuga. Gli agenti sono riusciti ad intercettare nelle immediate vicinanze del posto un ragazzo, corrispondente alla descrizione fornita dal 16enne, il quale alla vista della Polizia, ha tentato di nascondersi, confondendosi tra gli altri passanti. Il 17enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso dello smartphone sottratto al giovane qualche minuto prima.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità.