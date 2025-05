Mirandola si prepara a rivivere uno degli eventi più attesi nel panorama culturale del territorio: il Tolkien Music Festival, che, a distanza di due anni, torna il prossimo 30 e 31 Agosto 2025 presso il Parco della Favorita. Due giorni di musica, arte e magia ispirati al mondo del celebre scrittore J.R.R. Tolkien, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e un programma ricco di eventi che coinvolgeranno appassionati, famiglie e turisti. Il festival, nato grazie all’impegno dell’Associazione “Amici della Musica”, rappresenta un tributo alla figura di Tolkien e alle sue opere più celebri, come “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit“, esplorando la loro ricchezza musicale e culturale. I partecipanti potranno assistere a concerti, spettacoli teatrali e performance artistiche, immergendosi in un’atmosfera unica che richiama la magia e l’epicità delle storie tolkieniane.

“Siamo estremamente felici di poter riproporre il Tolkien Music Festival a Mirandola – commenta il Maestro Lucio Carpani, dell’Associazione “Amici della Musica” – Quest’edizione sarà speciale, non solo per la qualità della musica e degli artisti coinvolti, ma anche per l’importanza che ha il festival nella nostra comunità, diventata ormai punto di riferimento per gli amanti di Tolkien e della musica dal vivo. Sarà una grande occasione di crescita culturale per tutti”.

A sostegno dell’evento, anche l’Assessore alla Cultura Marina Marchi ha espresso il suo entusiasmo: “Il ritorno del Tolkien Music Festival a Mirandola rappresenta una notizia positiva per la nostra città, che dimostra di essere sempre più un luogo di incontro per passioni diverse. Il festival non è solo un’occasione per riscoprire la musica e la letteratura, ma anche un’opportunità per valorizzare il nostro territorio e attrarre visitatori da tutta Italia. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento che attrae centinaia di appassionati della saga del Signore degli Anelli.”

Il Tolkien Music Festival si prepara regalare a Mirandola una due giorni imperdibile, con appuntamenti adatti a tutte le età, dalle performance musicali alle attività, fra cui l’apprezzatissima rievocazione delle battaglie della saga. Non mancheranno anche momenti di riflessione e discussione sulla figura di Tolkien e sulla sua influenza nella cultura contemporanea. L’appuntamento è per Sabato 30 e Domenica 31 Agosto 2025, a Mirandola, dove la musica e l’immaginazione non avranno confini. Ingresso gratuito.