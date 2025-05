Promuovere una cultura sportiva diffusa e accessibile a tutti, migliorando la comunicazione e la visibilità delle attività esistenti. Creare un campo da gioco o un’area ricreativa in ogni parco della città, garantendo spazi dedicati al divertimento ma anche all’attività fisica.

Questo l’obiettivo dichiarato dell’attuale Giunta nella scorsa campagna elettorale. Una dichiarazione di intenti che trova una sua conferma nella pista polifunzionale che sarà inaugurata sabato 10 maggio alle ore 11 al parco Augusto Daolio. L’inaugurazione prevede i saluti istituzionali, il taglio del nastro e l’amichevole tra i giovani atleti della Pallacanestro Novellara. A seguire, rinfresco (In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata e il momento inaugurale rinviato a data da destinarsi).

La pista polivalente ospita un campo da basket regolamentare, con la possibilità di trasformarlo all’occorrenza in campo da pallavolo ed è stata realizzata in un’area verde compresa tra il Laboratorio Armonia e via Ilaria Alpi. Il lotto è collocato in una zona in fase di urbanizzazione a carattere prevalentemente residenziale, posta a sud del parco Augusto Daolio.

L’intervento è stato finanziato sulla base di una convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Novellara e le ditte “ANDRIA – COOPERATIVA DI ABITANTI Società Cooperativa a responsabilità limitata”, “CCFS IMMOBILIARE S.P.A.”, “IL CUBO IMMOBILIARE S.R.L.” per la realizzazione degli interventi previsti dal piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato “NU2a” – Stralcio “A2”.

Il costo totale dei lavori, totalmente a carico del comune di Novellara, è di circa 120mila euro e la pista polivalente servirà anche alle attività del Laboratorio Armonia, come ad esempio i Giochi senza Confini di maggio e giugno che permettono ai ragazzi del 2013 e 2014 di provare a praticare uno sport a scelta tra calcio, basket, atletica, badminton, tennis e nuoto.