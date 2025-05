Da tre anni esiste una preziosa collaborazione tra Tper e il Comitato Consultivo Utenti, costituito presso SRM, l’Agenzia per la Mobilità del bacino metropolitano bolognese.

Tper e Comitato Consultivo Utenti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lavorare fianco a fianco e contrastare il cosiddetto digital divide: per aiutare, cioè, la popolazione anziana o le persone più in difficoltà ad utilizzare le nuove tecnologie nel trasporto pubblico locale.

Ora questo protocollo è stato ampliato con un nuovo specifico accordo che ha dato vita alla sperimentazione di un vero e proprio servizio di consulenza all’utenza volto alla capillare informazione sulle nuove tariffe in vigore nel bacino di Bologna.

Obiettivo concordato con le Associazioni dei consumatori è quello di aiutare gli utenti meno consapevoli nella scelta del titolo di viaggio più vantaggioso e corrispondente alle specifiche esigenze di mobilità, eventualmente aiutandoli nella gestione delle pratiche relative allo sportello digitale.

Oltre a questo, le Associazioni dei consumatori hanno dato disponibilità a diffondere i materiali informativi predisposti da Tper sull’argomento all’interno dei propri canali di contatto con l’utenza e svolgeranno anche specifiche azioni rivolte in particolare alle fasce più fragili della popolazione.