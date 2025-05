Si è svolto nel pomeriggio di ieri, in via Matteotti, l’incontro con commercianti e residenti alla presenza del responsabile del cantiere di Hera per illustrare il prosieguo dei lavori ed ottimizzare il cantiere riducendo al massimo i disagi per i residenti.

Terminata la prima, infatti, da lunedì 12 maggio inizierà la seconda fase dei lavori di Via Matteotti con la riapertura del primo tratto e la chiusura del secondo.

Per consentire quindi le lavorazioni di bonifica della rete fognaria, agli allacciamenti acquedotto e gas, viale Matteotti sarà chiuso al transito nel tratto compreso tra viale Agnini e viale De Amicis.

In concomitanza con la chiusura del 2° tratto verrà riaperto il primo tratto tra Viale San Francesco e viale Agnini.