Il Comune di Fiorano Modenese aderisce alla Settimana nazionale della celiachia, dal 10 al 18 maggio, con due iniziative, promosse dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Dal 12 maggio piazza Ciro Menotti verrà illuminata di verde per accendere i riflettori su fake news che spesso generano cattiva informazione su questa patologia, che in Italia riguarda oltre 600 mila persone.

La seconda iniziativa si svolge a scuola: giovedì 15 maggio, in tutte le mense scolastiche e dei nidi verrà proposto un menù naturalmente privo di glutine. Sono diversi anni che il Comune di Fiorano Modenese partecipa all’iniziativa nazionale “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine” il cui obiettivo è di sensibilizzare famiglie e ragazzi sull’alimentazione priva glutine, garantendo la corretta integrazione degli alunni celiaci nelle scuole e trasformando il pranzo in un momento di libera e serena condivisione di gusti e sapori per tutti.

In collaborazione con CIR Food verrà servito un menù composto da: riso alle zucchine, pollo al forno, fagiolini e patate, gallette di riso e frutta fresca.