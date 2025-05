Si è concluso con un evento all’Opificio Golinelli di Bologna Climademy, il progetto europeo triennale finanziato da Erasmus+ Teacher Academy, nato per formare insegnanti e futuri docenti sui cambiamenti climatici attraverso approcci didattici innovativi e interdisciplinari. L’Italia ha svolto un ruolo centrale grazie all’hub nazionale coordinato da Fondazione Golinelli e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che ha coinvolto centinaia di educatori e studenti in percorsi formativi, sperimentazioni in aula e attività internazionali.

L’evento finale, intitolato “CLIM@SCUOLA: l’educazione al tempo della crisi climatica”, si è tenuto il 10 maggio e ha rappresentato un momento di confronto pubblico sul ruolo della scuola nell’era della crisi climatica, con lectures ispirazionali e la condivisione di esperienze e buone pratiche. Sono intervenuti, tra gli altri, Serena Giacomin (Italian Climate Network), Antonella Sanna (CMCC), Andrea Conte (Studio Andreco), Olivia Levrini (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) e Giorgia Bellentani (Fondazione Golinelli). L’apertura dei lavori è stata affidata a Raffaella Spagnuolo (Fondazione Golinelli) e Anna Brancaccio (Ministero dell’Istruzione e del Merito), con la moderazione del giornalista Francesco Martinelli.

L’hub italiano di Climademy ha visto, nei suoi tre anni di attività, la partecipazione di oltre 500 insegnanti, formati attraverso corsi, workshop e percorsi di co-progettazione condotti da esperti e docenti co-designer. Sono state realizzate attività formative sia all’interno delle scuole sia in altri contesti educativi, promuovendo progetti annuali di didattica sul clima. Complessivamente sono stati realizzati 20 progetti scolastici, che hanno coinvolto più di 1500 studenti. Parallelamente, più di 300 studenti universitari – futuri insegnanti – sono stati formati dall’Università di Bologna. Il progetto ha incluso anche due scuole internazionali ospitate a Bologna (luglio 2024 e febbraio 2025) e ha offerto ai partecipanti opportunità di formazione internazionale in Finlandia e in Grecia.

«Fondazione Golinelli ha portato nel progetto un approccio educativo basato su metodologie STEAM, data literacy e data humanism – ha dichiarato Eugenia Ferrara, vicedirettrice di Fondazione Golinelli –. Climademy ha rappresentato un’esperienza straordinaria di collaborazione e innovazione didattica. Abbiamo costruito una comunità di educatori motivati e preparati ad affrontare le sfide climatiche con competenza e creatività. Il nostro impegno continuerà nel promuovere un’educazione al clima che sia rigorosa nei contenuti scientifici, aperta al confronto e orientata al futuro».

Il progetto Climademy ha lasciato in eredità una rete di insegnanti e formatori capaci di innovare i metodi didattici e integrare il tema della crisi climatica nei percorsi educativi, contribuendo a preparare le nuove generazioni a un futuro più sostenibile e consapevole.

Info: www.climademy.eu