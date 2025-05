Una due giorni all’insegna del tiro con l’arco. Alle premiazioni era presente il Vicesindaco Amarossi

Il week end appena trascorso infatti, ha visto lo svolgimento nelle giornate di sabato e domenica – rispettivamente 10 e 11 maggio – del 15esimo Trofeo Parco Secchia e del 19esimo Trofeo Fiume Secchia, organizzato dall’Asd Arcieri Orione con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casalgrande.

I partecipanti si sono cimentati in una gara di ‘hunter and field’ dalle 8.30 alle 14 su entrambe le giornate.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente il Vicesindaco Valeria Amarossi che ha preso parte alle premiazioni: “Una bellissima giornata, in cui il rapporto tra sport, socialità e contatto con la natura è stato il vero e proprio filo conduttore. Un grazie di cuore, come sempre, all’Asd Arcieri Orione per la splendida accoglienza e per la perfetta organizzazione sotto tutti i punti di vista”.

Pranzo per beneficenza a favore della Gastroenterologia e l’Endoscopia digestiva organizzata da Apro Ets alla chiesa di Dinazzano, sempre ieri, 11 maggio. Intervenuti Vicesindaco Amarossi e Assessore Tosi

Una Festa della mamma all’insegna della beneficenza e di un aiuto concreto alla ricerca nella lotta contro i tumori.

E’ stato questo il filo conduttore del pranzo che si è tenuto ieri, domenica 11 maggio, presso la chiesa di Dinazzano a favore di Apro ETS, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti per la Gastroenterologia e l’Endoscopia digestiva del CORE e dei cinque ospedali della provincia di Reggio Emilia.

Un’iniziativa che ha incontrato un’eccellente partecipazione e in cui erano presenti a nome dell’Amministrazione comunale di Casalgrande, il Vicesindaco Valeria Amarossi e l’Assessore Graziella Tosi.

“Con la mia collega Tosi, ho voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale ad un evento particolarmente importante per le motivazioni con cui è stato organizzato – sottolinea Amarossi -. Siamo l’Amministrazione del fare, e siamo sempre e convintamente a supporto di iniziative come queste che stimolano il senso di condivisione e convivialità della nostra comunità. Senza mai dimenticare le importantissime finalità benefiche per cui vengono organizzate”.

“Un ringraziamento particolare al Presidente di Apro, dottor Giovanni Fornaciari, alla dottoressa Giuliana Sereni del reparto di Endoscopia digestiva dell’Asl di Reggio Emilia, per la loro presenza e per le importanti parole spese sui progetti che vedono coinvolta Apro – ha aggiunto l’Assessore Tosi -. Un grazie a tutti i volontari della comunità di Dinazzano da sempre in prima linea quando si tratta di beneficenza e sostegno a progetti di grande valore, che hanno reso possibile una domenica così bella e partecipata. Infine, permettetemi un pensiero a tutte le mamme, quelle presente e quelle che non ci sono più e che ci hanno sempre contribuito ad iniziative come questa. Il fatto che il pranzo benefico per i progetti della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva sia stato organizzato proprio in questa ricorrenza, non ha fatto altro che aggiungere ulteriore significato ai momenti che abbiamo vissuto insieme ieri”.

200 persone alla quinta edizione di ‘Puliamo Salvaterra’, svoltasi ieri, domenica 11 maggio. Presenti gli assessori Spano e Cassinadri

Il ‘solito’, è proprio il caso di dirlo, grande successo.

La quinta edizione di ‘Puliamo Salvaterra’, tenutasi ieri, domenica 11 maggio, si è riconfermata come un appuntamento di grande valore per la frazione del Comune di Casalgrande e per l’intera comunità casalgrandese in generale.

Più di 150 volontari e oltre 50 bambini si sono dati appuntamento ieri mattina al Parco del Liofante per dare vita all’iniziativa promossa dal Consiglio di Frazione di Salvaterra, dalla GS Virtus Casalgrande con il sostegno da parte dell’Amministrazione comunale.

I volontari, con il supporto anche di quelli di Ema, del Gruppo Guardie Ecologiche, di Anc, hanno proceduto per l’intera mattinata a raccogliere rifiuti abbandonati di ogni genere, nei parchi, nelle vie del paese. Ovunque.

A dar man forte alla ‘carica dei 200’ vi erano anche gli Assessori Cristina Spano e Marco Cassinadri che hanno accompagnato i volontari per tutta la giornata.

“Inutile sottolineare il successo di un’iniziativa sentita da tutti i cittadini e che è diventata ormai un appuntamento fisso della nostra primavere – dichiarano -. Ancor più importante è lo scopo di giornate come queste: cercare di stimolare e sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del territorio e dei paesi che lo formano ed un rapporto il più possibile sano e rispettoso con l’ambiente circostante. Infine è significativa la presenza di così tanti bimbi. A loro spetterà il compito di rendere il nostro mondo e il nostro ambiente migliore di quello in cui stiamo vivendo. La loro presenza, i loro sorrisi, il loro entusiasmo ha dato ulteriore energia e bellezza a una domenica, già di per sé, da ricordare. Un grazie di cuore a tutti i volontari, associazioni, cittadini che hanno dato il loro contributo”.

Il Sindaco Daviddi e l’Assessore al Volontariato Vacondio hanno partecipato, ieri, a Biella, al Raduno Nazionale Alpini, in segno di vicinanza e sostegno al Gruppo Alpini Casalgrande (presidente Mario Lucchi) e al coordinamento provinciale di Reggio

Nella giornata di ieri, domenica 11 maggio, ho avuto il piacere e l’onore di partecipare, assieme all’Assessore al Volontariato Domenico Vacondio, al Raduno Nazionale degli Alpini a Biella.

E’ stata una bellissima giornata, carica di importanti significati. Il più importante, come Amministrazione comunale, era quello di esprimere con la nostra presenza, sostegno e vicinanza al Gruppo Alpini di Casalgrande e al coordinamento provinciale di Reggio Emilia.

Un atto dovuto, e doveroso. Non solo per il valore inestimabile di ciò che gli Alpini hanno rappresentato nel corso della storia del nostro Paese e della Repubblica, ma anche, e soprattutto, per ciò che rappresentano nella nostra quotidianità.

Un supporto imprescindibile in situazioni di bisogno, a sostegno, per esempio, della Protezione Civile in momenti di particolare criticità, oltre che un vero e proprio esempio di altruismo, senso civico ed educazione che, rifacendosi ai valori che ne hanno sempre contraddistinto azioni e comportamenti, gli Alpini cercano di trasmettere all’intera comunità. Soprattutto ai più giovani.

Il Gruppo Alpini c’è sempre. Era giusto, quindi, che l’Amministrazione comunale di Casalgrande fosse presente nel momento in cui si celebra la storia e il percorso di questo glorioso gruppo.

E’ stata una bella giornata, con oltre centomila persone presenti, dove abbiamo vissuto momenti di particolare vicinanza alle comunità e a tutti gli Alpini che vi hanno partecipato. Un grazie di cuore a Mario Lucchi, capogruppo degli Alpini di Casalgrande, ad Albert Ferrari, presidente di quello di Reggio Emilia.