Sabato 17 maggio l’Academy ITS Biomedicale, la scuola di alta tecnologia del Distretto Biomedicale di Mirandola apre gratuitamente le porte della propria sede per una giornata di orientamento e incontro con il territorio. L’iniziativa Openday & OpenLABS sarà un’occasione per scoprire da vicino i percorsi formativi dell’Academy, che offre corsi post-diploma di alta specializzazione in ambito biomedicale nel contesto di uno dei più importanti distretti economici emiliano romagnoli e vedere da vicino i nuovi laboratori tecnologici, realizzati con le aziende partner della co-progettazione dei corsi e finanziati grazie ai fondi PNRR.

“Abbiamo voluto trasformare l’open day in un momento condiviso – spiega Giuliana Gavioli, presidente della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Nuove Tecnologie della vita – ITS Academy Mario Veronesi – coinvolgendo i nostri studenti, i docenti, ma anche le imprese socie che collaborano attivamente alla progettazione dei percorsi. È una giornata molto importante per noi, che parla di orientamento ma anche di rete e innovazione”.

Per iscriversi alla giornata basta visitare il sito www.itsbiomedicale.it: studenti, studentesse e famiglie potranno visitare in anteprima i principali laboratori dell’ITS di via 29 maggio a Mirandola – robotica collaborativa, camera bianca e stampa 3D, usability – progettati e realizzati in collaborazione con una realtà d’eccellenza del Distretto Biomedicale come Ideativa, Tecnopolo Mario Veronesi, G.B. Soluzioni ed Elixind. Il programma prevede due percorsi distinti, uno per studenti e famiglie, e uno per aziende e professionisti soci della Fondazione.