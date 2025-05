Sabato 17 maggio torna a Fiorano Modenese Attivamente Sport, il progetto di prevenzione della salute rivolto ai giovani del distretto ceramico.

In piazza Salvo d’Acquisto, sabato pomeriggio, dalle 15 alle 19 saranno presenti istruttori esperti di parkour, pump bike e break dance per insegnare le tecniche di base a ragazzi e ragazze dai 10 ai 19 anni. L’accesso è libero e gratuito. Per informazioni: ludico@uispmodena.it

AttivaMente Sport è il progetto di prevenzione della salute rivolto principalmente alla popolazione giovanile del Distretto Ceramico, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità socio-economica e psico-fisica. Promosso dai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, con il sostegno di Fondazione di Modena e la collaborazione di Uisp e di Med-ex Medicine & Exercise, medical partner della Scuderia Ferrari, il progetto ha organizzato diverse giornate dedicate alle attività sportive nei quattro Comuni aderenti, in collaborazione con associazioni sportive del territorio.