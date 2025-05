Poco dopo le 00.30 di oggi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Cisalpina a Reggio Emilia, dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme.

Sul posto gli operanti accertavano che, per cause ancora all’esatto vaglio, un incendio interessava un’autovettura Tesla Model 3 di proprietà di un 50enne residente nel modenese che danneggiava l’interno dell’abitacolo dell’autovettura. Le fiamme, non interessavano altri mezzi. Sui fatti sono in corso le indagini dei Carabinieri.