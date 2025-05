Il Grandemilia continua a essere vicino ai bambini della Pediatria del Policlinico di Modena e lo fa allungando la Pasqua dei piccoli degenti. Nei giorni scorsi, infatti, una delegazione del centro commerciale di Cittanova ha consegnato ai pazienti del reparto, oltre a quelli dell’Oncoematologia Pediatrica e della Chirurgia Pediatrica, circa 50 uova di cioccolato per portare sorprese, sorrisi e sollievo all’interno delle camere dei degenti.

La consegna è avvenuta venerdì 8 maggio alla presenza del Direttore della Pediatria. Professor Lorenzo Iughetti, della coordinatrice infermieristica Maria Cifuni, del Dottor Giovanni Palazzi dell’Oncoematologia Pediatrica, della Dottoressa Anna Rita Di Biase oltre a una rappresentanza di medici e personale sanitario del Dipartimento Materno-Infantile diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli. A ricevere la dolce donazione composta da circa 100 uova pasquali anche la Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi”-IC6 di Modena rappresentata dalle docenti Maria Chiara Mori e Carmen Franzese, oltre a Ivana Carri quale referente dello Spazio Incontro dei Servizi Educativi del Comune di Modena. Per Grandemilia erano presenti la direttrice Jessica Sbardella, Vittoria Ruberto (Marketing specialist) ed Elisa Massari (Mall income specialist).

“Come Centro Commerciale – commenta Jessica Sbardella – ci teniamo a fare un gesto concreto per il territorio e portare un sorriso ai piccoli degenti in occasione della Pasqua. Un gesto simbolico che rinnoviamo con piacere ogni anno per confermare il nostro sostegno alla causa”.