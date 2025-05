Cielo sereno la mattina, annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici. Dalla serata rapido aumento della nuvolosità con temporali sparsi che potranno, localmente, risultare intensi.

Temperature senza variazioni di rilievo le minime con valori attorno ai 10/12 gradi nella pianura interna e 12/14 gradi sulla costa, in lieve aumento le massime con valori tra i 24/26 gradi della pianura e i 21/22 della costa. Venti venti deboli variabili, ma con tendenza dal pomeriggio dapprima a disporsi dai quadranti meridionali e poi a divenire nord-orientali dalla serata con rinforzi, specie sulla costa. Mare poco mosso fino al primo pomeriggio, poi moto ondoso in aumento fino a molto mosso in serata.