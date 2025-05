Sarebbe stato un finestrino aperto la causa del diverbio sfociato fra diverse persone, tutte straniere di età compresa fra i 23 ed i 42 anni, all’interno di un autobus lungo la SS63 con direzione di marcia Castelnovo Né Monti, poi culminato in una lite furibonda che ha costretto l’autista del pullman ad interrompere la corsa del mezzo, per allertare le forze dell’ordine e nel contempo tentare di sedare la rissa, dove sembrerebbe fosse spuntato un coltello, non rinvenuto dai carabinieri.

I militari della stazione di Casina, unitamente ad un equipaggio del nucleo radiomobile di Castelnovo né Monti, acquisivano le prime informazioni sui fatti identificando i presenti ed approfondendo i controlli per verificare la presenza di eventuali coltelli. La perquisizione sul mezzo e sui presenti dava esito negativo. La successiva denuncia da parte del conducente dell’autobus, e le immediate indagini condotte dai carabinieri supportate dalle dichiarazioni testimoniali e dalle immagini di video sorveglianza poste all’interno del pullman, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di 4 persone.

Per questi motivi, con l’accusa di rissa e interruzione di pubblico servizio, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia i quattro nord africani. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.