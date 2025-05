Un impegno per la biodiversità e il futuro del nostro territorio. Questo è “Mielerie Aperte”, evento che si tiene domenica 18 maggio al quale aderisce e partecipa anche il Comune di Correggio.

“Mielerie Aperte” è l’iniziativa nazionale promossa da UNAAPI (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani), pensata per far conoscere da vicino il mondo dell’apicoltura, degli impollinatori e il valore ambientale e culturale del miele e delle sue produzioni.

Le api sono solo la punta dell’iceberg: gli impollinatori includono anche farfalle, bombi, sirfidi (mosche dall’aspetto simile alle api), coleotteri e persino alcune specie di pipistrelli e uccelli. Alcuni – come le farfalle – sono ammirati per la loro bellezza, altri – come le mosche impollinatrici o certi coleotteri – vengono spesso trascurati o considerati sgradevoli. Ma tutti, indistintamente, svolgono un ruolo essenziale per gli ecosistemi.

L’evento si svolgerà presso il Parco della Memoria, dove ha sede l’apiario comunale affidato ad Enrico Pugliese, apicoltore professionista che condurrà le attività secondo i principi dell’apicoltura biologica, nel pieno rispetto del benessere delle api e dell’ambiente. Sarà lui a presentare il progetto e a curare l’apiario durante tutto l’anno, promuovendo assieme al Comune iniziative didattiche e divulgative rivolte a scuole e cittadinanza.

Il programma prevede la presentazione dell’apiario comunale, con il primo turno in visita dalle 9:30 alle 10:30, il secondo dalle 14:30 alle 15:30. Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30, invece, è in programma la degustazione guidata dei mieli del territorio. Gli eventi si terranno al Parco della Memoria nella zona della Casa nel Parco, vicino al sottopassaggio per via Borsellino.

Con l’adesione all’iniziativa, Correggio ribadisce il proprio impegno per la tutela della biodiversità e per una relazione più consapevole con la natura, attraverso gesti semplici ma profondamente significativi. L’evento rientra all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile che quest’anno vede per la prima volta anche il coinvolgimento del territorio di Reggio Emilia.