Lavori per quasi 3 milioni di euro per aumentare la sicurezza, in particolare dei ponti,

sulla Sp 15 che dallo Sparavalle porta al conf ine con Massa passando per Ramiseto e

Miscoso. Sono iniziati in questi giorni da parte della Provincia di Reggio Emilia sul ponte

sul rio Goredo e proseguiranno a breve con quelli sul rio Groppolo e rio Enzano.

“Si tratta di una serie di intervent i particolarmente important i per garant ire la sicurezza

e la percorribilità pure su questa importante via di collegamento verso la Toscana, a

conferma dell’attenzione riservata al nostro Appennino anche con l’apposito fondo

straordinario per le manutenzioni stradali che abbiamo istituito nel 2020 ut ilizzando

tutte le risorse economiche locali, nell’attesa di una riforma nazionale che torni a dare la

giusta capacità economica alle Province, enti fondamentali nel raccordo,

coordinamento e sostegno soprattutto ai piccoli e medi Comuni, in particolare quelli

situati in montagna e nelle aree interne”, spiega il presidente Giorgio Zanni.

Il primo cantiere part ito – che però in questa prima fase non comporterà modifiche alla

circolazione non interessando la carreggiata – riguarda il ponte sul rio Goredo dove

grazie a 950.000 euro di finanziament i (di cui 350.000 euro a carico della Provincia e

600.000 euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) saranno rinforzat i le travi,

l’arco e le pile prima del rifacimento del piano viabile compresa la sostituzione delle

barriere.

Entro giugno partiranno poi i lavori sul ponte sul rio Groppolo al km 13+800 e sul Rio

Enzano al km 20+000 che comporteranno – in alcune fasi – la necessità di istituire il

transito a senso unico alternato. Di circa 300.000 euro l’importo di questi due intervent i

(di cui 160.000 euro a carico della Provincia e 140.000 del MIT), che prevedono il

consolidamento strutturale del ponte sul Groppolo tramite rinforzo delle travi e

stabilizzazione della spalla a valle, oltre al rifacimento del piano viabile con sostituzione

delle barriere, e su quello del rio Enzano il consolidamento delle spalle e della

fondazione del ponte nonché il ripristino delle murature e il rifacimento dei cordoli

laterali con l’installazione di nuove barriere.

Nei prossimi mesi altri due important i cant ieri riguarderanno il contrasto al dissesto

idrogeologico con il consolidamento di una parte rocciosa in località Cecciola (750.000

euro con fondi PNRR) e la messa in sicurezza di un tratto di Sp 15 con la realizzazione di

una palificata di sostegno e l’installazione della barriera soprastante (480.000 euro

finanziati dal Mit).

Gli ultimi due cantieri di questo importante piano coordinato di intervent i per

migliorare la sicurezza della Sp 15, come sempre condiviso dalla Provincia con gli

amministratori locali, sono previsti per il 2026 e interesseranno altri due ponti – quelli

sul rio Scuro e sul rio Ricò – per un importo di altri 400.000 euro (di cui 100.000 euro a

carico della Provincia e 300.000 del MIT).

“Lavori important i per un investimento complessivo di quasi 3 milioni che prevede la

realizzazione di una serie significativa di intervent i strutturali per la messa in sicurezza

della Sp 15” dichiara il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: “Un risultato importante per

il nostro territorio – aggiunge – reso possibile dalla determinazione e dall’impegno della

Provincia e frutto di un costante percorso di ascolto, confronto e condivisione con il

presidente Zanni, che ringrazio per l’attenzione dimostrata, ancora una volta, per il

nostro Appennino”.