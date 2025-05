Merenda Rosa a Maranello: lunedì 19 maggio alle ore 18 al Parco dello Sport un pomeriggio dedicato al ciclismo per bambini e ragazzi, in occasione del passaggio del Giro d’Italia che transiterà sulle strade di Maranello il 22 maggio alle ore 13.30 circa.

In programma una gimkana aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, anche non tesserati: è ammesso l’uso di qualsiasi bicicletta purché munita di freni ed è obbligatorio l’uso del casco protettivo. Prevista anche una merenda per tutti i partecipanti alla manifestazione e una intervista all’ex ciclista Giovanni Verucchi a cura di Elio Giusti della Società Ciclistica Maranello. L’evento è organizzato dal Comune di Maranello in collaborazione con Ciclistica Maranello e FCI Provinciale Modena.