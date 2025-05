Martedì 20 maggio la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Sasso Marconi promuovono un evento pubblico per fare il punto sulle sfide e le opportunità per lavorare e fare impresa in Appennino.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni che BIS-Bologna Innovation Square sviluppa per la valorizzazione della montagna bolognese e coinvolge rappresentanti delle istituzioni, imprese, sindacati e lavoratori.

L’evento, ospitato nel Salone delle Decorazioni di Borgo di Colle Ameno (Borgo di Colle Ameno 11, Sasso Marconi – ore 17:30-19:30) sarà anche l’occasione per presentare i servizi per il lavoro e il supporto alle imprese erogati dagli sportelli di BIS Vivere e lavorare in Appennino, Imprenditoria e Green per le imprese, da Bologna for Talent e Insieme per il lavoro, che saranno presenti sul territorio dal 3 al 5 giugno.

Programma dell’evento

20 maggio 2025, ore 17:30-19:30

Salone delle Decorazioni di Borgo di Colle Ameno

Borgo di Colle Ameno 11, Sasso Marconi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, è gradita la registrazione



17:20 Accoglienza

17:30 Introduzione e saluti istituzionali

Roberto Parmeggiani Sindaco di Sasso Marconi

Valentina Cuppi Sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano alle Politiche per l’Appennino bolognese



Prima parte – Focus lavoro

17:40 – Introduzione

Silvia Martini Assessora Attività produttive e politiche per il Lavoro, Bilancio, Personale

17:50 – Le professionalità richieste dalle imprese

Patrizia Zini Responsabile Comunicazione e Statistica Camera di commercio di Bologna – Capo ufficio stampa Unioncamere Emilia-Romagna

18:05 – Il territorio dell’Appennino: tra sfide e opportunità di ripartenza

Stefano Mazzetti Capo di Gabinetto, Città metropolitana di Bologna, delega al lavoro del Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna

18:15 – Fisionomie del lavoratore e della lavoratrice in Appennino

Organizzazioni Sindacali

18:30 – I servizi di Insieme per il lavoro

Ambrogio Dionigi, Responsabile servizio politiche e servizi per il lavoro Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna



Seconda parte – Presentazione di BIS – Bologna Innovation Square e delle attività di valorizzazione dell’Appennino

Introduzione

Silvia Martini Assessora Attività produttive e politiche per il Lavoro, Bilancio, Personale

18:50 Panoramica sui servizi di BIS per l’Appennino

19.00-19.40 Presentazione di: Bologna for Talent, Sportello Vivere e Lavorare in Appennino, Sportello Imprenditoria, Sportello Green per le Imprese e proposte di attività

19:40 Q&A + eventuali prenotazioni per Presenza Sportelli

Presenza degli sportelli

Insieme per il lavoro e gli sportelli di BIS che operano sul territorio dell’Appennino saranno poi attivi, su appuntamento, presso il Comune di Sasso Marconi dal 3 al 5 giugno, questo il programma:



Insieme per il lavoro

Sportello operativo martedì 3 giugno ore 9-18, presso Sala Giorgi, via del Mercato 13 – Sasso Marconi.

I cittadini in cerca di lavoro possono prenotare un appuntamento scrivendo a info@insiemeperillavoro.it, mentre le imprese in cerca di personale devono compilare questo form e verranno contattate.



Sportelli di BIS per l’Appennino

Sportelli operativi da martedì 3 a giovedì 5 giugno, ore 9-18, presso Palazzina ex AUSL, secondo piano, via Porrettana 314/2 – Sasso Marconi

Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere a

Sportello Imprenditoria – progimpresa.appennino@cittametropolitana.bo.it

Sportello Vivere e Lavorare in Appennino – viverelavorareinappennino@cittametropolitana.bo.it

Sportello Green per le imprese – sportellogreen@cittametropolitana.bo.it

Per informazioni

progimpresa.appennino@cittametropolitana.bo.it

info@insiemeperillavoro.it