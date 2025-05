In occasione di AWS Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma da oggi 16 maggio a domenica 18 maggio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Motor Valley emiliano-romagnola si conferma cuore pulsante dell’eccellenza automobilistica mondiale, con una presenza significativa e scenografica nella Fan Zone, che ha aperto straordinariamente al pubblico il 15 maggio dalle 13:00 alle 19:00, con ingresso libero.

Un’area interamente dedicata alla passione per i motori, dove il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra tecnologia, design e storia del motorsport. Protagonisti alcuni dei più prestigiosi musei della Motor Valley:

Il Museo Ferrari , con la spettacolare 248 F1 del 2006 guidata da Michael Schumacher;

, con la spettacolare del 2006 guidata da Michael Schumacher; La Dallara Academy , con la monoposto F192, simbolo degli esordi dell’azienda in Formula 1;

, con la monoposto simbolo degli esordi dell’azienda in Formula 1; Il Museo Ferruccio Lamborghini , che presenta l’iconica Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole , simbolo dell’ingegno italiano;

, che presenta l’iconica , simbolo dell’ingegno italiano; Il Museo Horacio Pagani, con l’elegante e rivoluzionaria Pagani Huayra Codalunga

Presenti nell’area anche la neonata Fondazione MIMAS – Museo Internazionale Moto e Auto Storiche e il CRAME – Club Romagnolo Auto e Moto d’epoca, punto di riferimento per appassionati e storici del motorismo e automobilismo.

Motor Valley è un distretto industriale e culturale unico al mondo, che ha fatto dell’Emilia-Romagna una terra di motori, eccellenza e passione, che viene celebrata anche da Motor Valley Fest, che riunisce a Modena aziende, università, e appassionati, in calendario dal 5 all’8 giugno 2025.

La Fan Zone resterà aperta per tutta la durata del weekend del Gran Premio, offrendo ai tifosi uno spazio dinamico con esposizioni, intrattenimento, attività interattive e molto altro. Sarà l’occasione per scattare foto memorabili, incontrare altri appassionati, il posto perfetto per immergersi completamente nell’atmosfera della gara e vivere il motorsport da protagonista.

Orari Fan Zone – Autodromo di Imola

Venerdì 16 maggio : 08:00 – 20:00

: 08:00 – 20:00 Sabato 17 maggio : 08:00 – 20:00

: 08:00 – 20:00 Domenica 18 maggio: 08:00 – 20:00

www.motorvalley.it