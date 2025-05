Il Napoli pareggia 0-0 a Parma, lotta scudetto resta viva

PARMA (ITALPRESS) – Secondo pareggio consecutivo per il Napoli di Antonio Conte, ma la lotta scudetto resta ancora aperta: finisce 0-0 la sfida contro il Parma, sarà decisiva l’ultima giornata, quando gli azzurri, che hanno un solo punto di vantaggio sui nerazzurri, ospiteranno il Cagliari già salvo. La squadra di Chivu ancora non ha raggiunto la salvezza, le vittorie di Lecce ed Empoli lasciano tutto in bilico, sarà decisiva l’ultima giornata in casa dell’Atalanta. Quella del Tardini è stata una gara nervosa sin da subito, Antonio Conte ha schierato il 3-5-2 con Lukaku e Raspadori a comporre la coppia d’attacco. McTominay, invece, si è piazzato sul centro-sinistra, con la libertà di muoversi su tutta la trequarti. Chivu ha risposto affidandosi a un modulo speculare, con Pellegrino unico riferimento offensivo. I partenopei si sono affidati alle giocate di Politano, i ducali hanno sfruttato qualche ripartenza senza però spaventare Meret: tra i più propositivi Bonny, autore di un tiro-cross intercettato dal portiere del Napoli. Al 30′ ancora Meret si è reso protagonista di un ottimo intervento sulla conclusione dalla distanza di Sohm. Gli ospiti sono andati vicino al vantaggio tre minuti più tardi quando Anguissa, con un sombrero e una conclusione al volo di sinistro, ha colpito il palo. I crociati hanno iniziato il secondo tempo con una conclusione pericolosa di Sohm disinnescata da Meret, al 12′ invece il traversone teso dalla corsia destra di Politano è terminato sulla parte alta della traversa. Al 26′ il Napoli ha sbattuto sul terzo legno della serata, su calcio di punizione dai 20 metri McTominay ha colpito la traversa (decisivo il tocco di Suzuki). Il secondo tempo è scivolato via sull’onda del nervosismo e della paura, il tecnico degli azzurri nel finale ha schierato tutti giocatori offensivi a disposizione. Nervosismo in pieno recupero (13 i minuti totali), Conte e Chivu sono stati espulsi per proteste. Al 51′ Doveri ha assegnato un calcio di rigore al Napoli per un fallo su Neres, ma dopo l’on field review è stata cambiata la decisione per via di un fallo precedente di Simeone su Circati.

– foto Image –

(ITALPRESS).