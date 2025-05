Nella mattinata di oggi, domenica 18 maggio, una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata ad intervenire nel comune di Nonantola per trarre in salvo Stella, un cane da caccia che era caduto in un pozzetto del sistema fognario. Fortunatamente non ha subito traumi di rilievo ed è tornato subito a correre.

Nei giorni scorsi invece, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Vignola è stata impegnata nella ricerca di un cane, smarrito nel bosco dietro casa a Montese da due giorni. È stato ritrovato in fondo a un pendio molto scosceso e con tecniche saf è stato recuperato e riportato a casa sano e salvo.