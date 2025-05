Nella mattinata di oggi si sono concluse le elezioni preliminare che hanno composto il nuovo Consiglio Nazionale del CONI. Tra i dirigenti che rappresenteranno i comitati provinciali delle sei regioni del centro è stato eletto Andrea Dondi, presidente del CONI dell’Emilia Romagna, che andrà a fare compagnia ai corregionali Andrea Vittorio Vaccaro (vice presidente vicario del CONI dell’Emilia Romagna) e Gregorio Paltrinieri, eletti in quota atleti.

“E’ una grande soddisfazione – ha detto Dondi – poter portare nel Consiglio del CONI le istanze del territorio. Vorrei prima di tutto ringraziare i colleghi che hanno permesso la mia elezione, impegnandomi affinché lo sport possa ripartire dal territorio, sia provinciale che regionale, iniziative che possano svilupparsi di pari passo a quelle nazionali. Quindi ringrazio il presidente Malagò, a cui vanno riconosciuti il suo impegno e i risultati raggiunti nello sviluppo del mondo sportivo. Auspico che fin da subito le diverse componenti istituzionali possano ritrovare tra loro l’armonia che possa permettere la crescita di tutto il movimento, da quello promozionale fino a quello olimpico. Inoltre mi impegnerò affinché nelle cerimonie pubbliche venga riconosciuto il ruolo delle istituzioni sportive al pari di quelle civili, militari e religiose. Infine, vorrei sottolineare come mi impegnerò per introdurre in tutte le scuole, e non solo a macchia di leopardo, l’attività sportiva, cominciando dalla conoscenza del proprio corpo, fin dalla scuola elementare almeno fino al triennio delle superiori”.