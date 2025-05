La Spira mirabilis, orchestra composta da musicisti professionisti provenienti da tutta Europa che ha “trovato casa” a Formigine, torna in città mercoledì 21 maggio. Si esibiranno nell’auditorium a loro dedicato (via Pagani 25) alle ore 21 con la Sinfonia n. 1 in Do maggiore, Op.19 di Carl Maria von Weber.

L’appuntamento formiginese rientra in un progetto più ampio, il Romantic Fest, che prevede l’esecuzione, al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia, sabato 24 maggio alle ore 20.30, del Concerto per clarinetto n. 2, Op.57 di Louis Spohr, e dell’Ouverture e arie per soprano e orchestra di Gioachino Rossini.

Spiegano i musicisti: “L’inizio dell’Ottocento è un periodo affascinante: il mondo sta cambiando rapidamente e anche la musica riflette questa trasformazione. Lo stile classico viennese si deforma sotto le spinte del romanticismo, in un chiaroscuro dove il linguaggio di Haydn, Mozart e Beethoven si mescola con quello di nuovi compositori e con le innovazioni di musicisti-artigiani, alla ricerca di strumenti per rappresentare, con la musica, gli abissi più profondi della natura e dell’animo umano.

Per raccontare questo passaggio Spira mirabilis ha scelto tre figure emblematiche: Carl Maria von Weber e Louis Spohr – grandi operisti, ma noti soprattutto per i loro virtuosistici concerti solistici – e Gioachino Rossini tra i più prolifici e influenti operisti dell’epoca, fu spesso criticato ma inevitabilmente imitato dai suoi contemporanei”.

Con il loro maestro Lorenzo Coppola e strumenti originali, i musicisti della Spira mirabilis si muoveranno tra le sfumature del primo Romanticismo per scoprire cosa unisse questi tre compositori e come la loro musica fu uno specchio del loro tempo.

Come di consueto, la Spira mirabilis propone agli studenti delle scuole formiginesi lezioni molto speciali. Sarà così anche il 21 maggio, quando i musicisti incontreranno quattro classi della scuola secondaria di primo grado “Fiori” per una lezione-concerto dedicata all’ascolto guidato. In programma, alcuni estratti dalla Prima Sinfonia di Carl Maria von Weber, punto di partenza per un’esplorazione del suono e dell’orchestra pensata per stimolare nei ragazzi curiosità, immaginazione e capacità di ascolto consapevole.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info: giovani@comune.formigine.mo.it, www.spiramirabilis.com.