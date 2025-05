Intorno alle 4:30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di San Martino in Rio sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura in fiamme sotto il cavalcavia dell’autostrada, nel tratto compreso tra via Cà Matte Sud e via San Pellegrino, nel territorio comunale di San Martino in Rio.

Il veicolo, completamente distrutto dalle fiamme, è risultato essere di proprietà di un 55enne residente a Milano, al quale era stato sottratto a Rubiera. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per accertare le cause dell’incendio, che sembrerebbe doloso, e le eventuali responsabilità. I carabinieri cerecheranno di ricostruire i movimenti del veicolo dopo il furto. L’area è stata messa in sicurezza, non si registrano feriti.