Workshop pratici e collaborazioni di gruppo in ambito tecnologico, destinati esclusivamente alle ragazze: al via l’edizione 2025 di Ragazze Digitali ER, i Summer Camp gratuiti realizzati grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna per avvicinare le studentesse di terza e quarta superiore all’informatica e alla programmazione, contribuendo a ridurre il divario digitale di genere.

Previsti tra giugno e settembre due Summer Camp a Bologna e uno a Imola, organizzati in partnership con G-LAB Srl Impresa Sociale, e cinque nei Campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, promossi da Ser.In.Ar. I Camp sono svolti in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e ART-ER.

Si parte con “Programmare in Python con l’Intelligenza Artificiale: l’informatica è un gioco da ragazze”, a Bologna dal 9 al 20 giugno: le giovani partecipanti impareranno a programmare in Python, il linguaggio di programmazione più usato al mondo nel 2024. Allo stesso tempo potranno utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per potenziare il loro apprendimento, tramite tecniche di prompting, e imparare a leggere criticamente quando prodotto dall’intelligenza artificiale per valutarne la correttezza. Un’occasione per esplorare i diversi ambiti di applicazione della programmazione: dai videogiochi alle simulazioni scientifiche, dall’arte alla costruzione di semplici social network e all’elaborazione di dati multimediali come suoni o immagini.

Sempre a Bologna si terrà il Summer Camp “Informatica creativa: l’informatica è un gioco da ragazze”, dal 28 agosto al 10 settembre. Previste diverse attività pratiche per imparare i concetti di base della programmazione, utilizzare linguaggi di programmazione visuali a blocchi (come Snap!), creare in modo semplice e divertente progetti e app, elaborare immagini (es. filtri fotografici) e animazioni. Spazio poi alle “grandi idee” dell’informatica particolarmente rilevanti nel mondo di oggi, poiché alla base di moderni servizi e applicazioni come crittografia e intelligenza artificiale.

“Smart creative camp: informatica e sviluppo app” è il Summer Camp che, dal 23 giugno al 4 luglio, si svolgerà a Imola. Focus delle due settimane saranno i dati e i concetti di base della programmazione informatica, utilizzando metodologie di apprendimento creativo e linguaggi di programmazione visuali (MIT App Inventor). Le ragazze, oltre a comprendere l’importanza dei dati nella società moderna, potranno creare applicazioni per smartphone che integrano dati open (liberamente consultabili e fruibili) con i loro hobby e interessi.

I Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini ospiteranno, dal 16 al 27 giugno, il Summer Camp “Intelligenza Artificiale per Ragazze Digitali”: le studentesse avranno l’opportunità di scoprire cosa vuol dire studiare informatica all’università e come questa disciplina interagisce con le altre. Lavoro di squadra, pratica di laboratorio e la possibilità di presentare in pubblico i risultati ottenuti consentiranno alle partecipanti di migliorare la percezione delle proprie capacità e valutare l’attitudine a intraprendere studi e percorsi professionali in campo informatico.