La Fondazione, da sempre attenta alla tutela del territorio e alla promozione della cultura scientifica e ambientale, organizza con il patrocinio dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Convegno Idrogeologico dal titolo:

“La Valle e la Pianura del Santerno, una geologia modellata dall’uomo di cui (da) sempre urge prendersi cura”

L’appuntamento è per venerdì 23 maggio 2025, dalle ore 14:00 alle 18:00, presso la Sala Grande di Palazzo Sersanti, in Piazza Matteotti 8 a Imola.

Un’occasione di confronto scientifico e civile:

Il convegno rappresenta un’occasione per approfondire i temi legati alla geologia del territorio e alla gestione del rischio idrogeologico, alla luce degli eventi estremi che hanno recentemente colpito l’Emilia-Romagna.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Fondazione, Dott.ssa Silvia Poli e del comitato promotore del Convegno, si susseguiranno gli interventi di importanti esperti e accademici:

Ore 14:15 – Gian Battista Vai , geologo, Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna

Allarmi inascoltati, competenze misconosciute, in 60 anni di storia del fiume Santerno.

Ore 14:45 – Armando Brath , professore ordinario di Ingegneria Idraulica, Università di Bologna

Il rischio di alluvione in Emilia-Romagna. Scenari di rischio e opzioni di intervento.

Ore 15:15 – Matteo Berti , professore ordinario di Geologia, Università di Bologna

Le frane di maggio 2023 nella valle del Santerno.

Ore 15:45 – Marco Pizziolo , funzionario della Regione Emilia-Romagna, Area Geologia, Suoli, Sismica

Le frane e la pianificazione territoriale nella valle del Santerno.

Ore 16:15 – Stefano Marabini, geologo professionista, Faenza

Dal disastro del Vajont nel 1963 all’alluvione in Romagna nel 2023: l’uomo e le frane.

Alle ore 17:00 è previsto un momento di discussione, seguito dalla conclusione dei lavori alle ore 18:00.

Ingresso libero e informazioni:

La partecipazione è gratuita e ad ingresso libero fino a esaurimento posti. In allegato locandina dell’evento.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Fondazione al numero 0542 26606 o via email a segreteria@fondazionecrimola.it.