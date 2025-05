Le Bambole di Pezza aprono il week end della Fiera di Maggio. Il concerto della rock band milanese tutta al femminile, da sempre impegnata sul tema dell’uguaglianza di genere e contro la violenza sulle donne, sarà il main event di venerdì 23 maggio sul palco allestito in piazza Papa Giovanni XXIII. Il gruppo, già protagonista questo mese a Roma sul palco del Concerto del Primo Maggio, suonerà “Senza permesso” e altri singoli a partire dalle 21.30, a seguire after show con dj set di Redmark and friends e special guest Becky.

Nel week end del 24 e 25 maggio la Fiera entra ancora più nel vivo con il trenino per bambine e bambini dell’associazione Rio Gamberi, gli stand gastronomici (anche senza glutine), la performance di lancio di coltelli e asce dell’associazione Alca, il passaporto delle sagre ed eventi, la grande mostra mercato della Fiera, il mercato ambulante, il mercato dei commercianti, oltre agli immancabili stand delle associazioni. Sabato 24 sono in programma i laboratori di programmazione e robotica al Castelnuovo Placemaking Hub, le visite guidate al MuSa, l’antica cottura del Parmigiano Reggiano e della ricotta, i giochi di magia al parco Rio Gamberi, la presentazione del libro di Rossella Fogliani “La maschera degli Avversi”, l’inaugurazione della mostra “Movimentarte” e l’asta delle opere esposte, realizzate dagli ospiti del centro diurno Le Querce, a cura del Lions Club Castelnuovo Rangone, le proposte musicali delle osterie fino al concerto degli 88 Decibel in piazza e, a seguire, il dj set con Sonny Ve e Manuel.

Domenica 25 la Fiera prosegue con le visite guidate all’acetaia comunale, la mostra di auto e moto d’epoca, la salsicciata di beneficenza del Gruppo Rio Gamberi, le esibizioni delle scuole di danza, le bolle giganti al parco Rio Gamberi, la premiazione del concorso “Disegna il torrione di Castelnuovo” al parco John Lennon, i dj set nelle osterie, il concerto della scuola di musica Castelmusic in oratorio e la serata dedicata ai Beatles e a John Lennon sul palco di via Roma, con il concerto “Come together” delle ragazze e dei ragazzi delle scuole medie Leopardi, coordinati dai Flexus.

Lunedì 26 maggio il gran finale della Fiera, con la cena comunitaria, animata da Sonny Ve e Manuel, con ricavato devoluto all’associazione Aut Aut.