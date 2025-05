Nuovo appuntamento con la rassegna “Lib(e)ri di scrivere. Storie e narrazioni in biblioteca”: sabato 24 maggio alle 17 alla Biblioteca Mabic è in programma l’incontro con l’autrice Imma Pinto che presenterà il suo libro “Selam. Una storia in tempo reale apparente” (Albatros, 2024).

Nel libro, Imma Pinto ci guida attraverso un racconto universale, narrando il coraggio e la determinazione di chi cerca pace e riconciliazione dentro e fuori di sé. Imma Pinto, nata a Napoli nel 1977 e residente a Modena, è laureata in Archeologia Etiopica. Con oltre 20 anni di esperienza come web project manager e digital specialist, unisce la sua formazione classica a una profonda passione per il digitale e l’intelligenza artificiale. Appassionata lettrice, ama esplorare il confine tra tradizione e innovazione.