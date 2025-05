Venerdì 23 maggio prenderà il via la 19esima edizione di Reggionarra, il festival delle storie e dei racconti che animerà con eventi e spettacoli piazze, strade e tanti luoghi della città. Anche la Biblioteca Panizzi e le Biblioteche Decentrate partecipano a Reggionarra con un ricco calendario di appuntamenti.

Reggionarra in Biblioteca Panizzi

Si parte venerdì 23 maggio, nel cortile della Biblioteca Panizzi alle ore 17.30, con “Green Heros”, il laboratorio di riciclo creativo curato da Annalisa Corrado, che dialogherà con Monica Morini (rivolto a tutti, iscrizioni sul posto). Sabato 24 maggio, alle ore 11.00, nel cortile interno spazio alla “Festa dei nuovi nati”, un momento speciale pensato per accogliere le bambine e i bambini nati nei primi mesi del 2025 (ingresso libero fino a esaurimento posti); alle ore 11.30, con replica alle ore 12.15, nella Sezione Ragazzi andrà in scena “Sogna… Sole, Pioggia, Arcobaleno“, un racconto magico a cura de I Raccontastorie – Strade (dedicato a bambine e bambini da 0 a 3 anni, ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite); alle ore 16.30, nel cortile interno, sarà il momento de “I racconti di Penda“, uno spettacolo della Compagnia Piccoli Idilli con Bintou Outtara e Moro Kantè, diretti da Filippo Ughi (rivolto a bambine e bambini dai 6 anni in su, ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite); alle ore 18.00, in Sala degli Artisti, appuntamento con “Z come ZOOlibri. 25 anni di storie“, una selezione di letture a cura degli Amici di ZOOlibri (rivolto a bambine e bambini dai 4 anni, ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite). A concludere la giornata, alle ore 20.00 nel cortile interno, arriverà “Faròfilò“, un viaggio narrativo tra storie e piccoli svelamenti dal mondo intero, raccontati da Alessandro Lucci (aperto a tutti, ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Domenica 25 maggio la mattinata si aprirà alle ore 10.30, nella Sezione Ragazzi, con “Misteri senza capo… né coda!“, un incontro con l’autrice Chiara Vignocchi (rivolto a bambine e bambini a partire dai 3 anni, ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite). Subito dopo, alle ore 11.00 nel cortile interno, si proseguirà con “Che coraggio papà!“, un incontro coinvolgente con l’autore Matteo Razzini (rivolto a bambine e bambini dai 4 anni in su. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, sempre nel cortile interno, andrà in scena “Martina testadura“, una narrazione con musica della Compagnia TeatroViola. Il racconto e il canto sono affidati a Federica Migliotti, mentre Massimiliano Felice accompagnerà lo spettacolo con organetto, chitarra e voce. La regia e la drammaturgia sono firmate da Federica Migliotti. Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 5 anni, con ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite.



Reggionarra nelle Biblioteche Decentrate



Venerdì 23 maggio alle ore 16.30, alla Biblioteca Santa Croce, si terrà “Un pomeriggio con gatto Gnao“, un laboratorio creativo chiamato DisegnaGatti, in compagnia della scrittrice e fumettista Barbara Ghedini (attività rivolta a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e si svolge su prenotazione, scrivendo a: bibliotecasantacroce@comune.re.it) . Sempre venerdì 23 maggio, ma alle ore 16.45, alla Casetta Campo Di Marte si potrà partecipare a “Cronache dal pollaio“, una sessione di letture curate dall’autrice Ilde Rosati, dalle volontarie del progetto Nati per Leggere e dalla Biblioteca di Ospizio (a partire dai 3 anni, ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Sabato 24 maggio alle ore 10.00, la Biblioteca delle Arti ospiterà “Pensiamo verde“, un incontro di storie, proteste e proposte per cambiare il mondo. Protagonista sarà Annalisa Corrado – autrice, ingegnera, ecologista e attivista – che dialogherà con Annamaria Gozzi (rivolto a bambine e bambini dai 10 anni in su, ingresso libero fino a esaurimento posti). Alla stessa ora, doppio appuntamento con “Letture piccine“: alla Biblioteca Rosta Nuova e alla Biblioteca Santa Croce, i volontari del progetto Nati per Leggere leggeranno storie dedicate ai più piccoli (da 0 a 3 anni, su prenotazione: per la Biblioteca Rosta Nuova contattare rosta@comune.re.it, mentre per la Biblioteca Santa Croce bibliotecasantacroce@comune.re.it).



Sempre sabato 24 maggio, ma alle ore 10.30, alla Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra, arriva “L’incantesimo del ‘C’era una volta’“: trame di fiabe dove tutto è possibile, raccontate da Memy Campanini e Anna Lari (rivolto a bambine e bambini dai 2 anni, su prenotazione, scrivendo a: spell@comune.re.it) . Alla stessa ora, alla Casetta Campo Di Marte si potrà partecipare a “Obiettivo… ambiente pulito!“, un’attività di pulizia del parco insieme all’associazione Ripuliamoci (rivolta a bambine e bambini dai 3 anni, gratuita e su prenotazione scrivendo a ospi@comune.re.it).