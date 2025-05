Una sala piena di pubblico attento, partecipe e interessato. Istituzioni, Amministrazione, associazioni di volontariato e Forze dell’Ordine a disposizione dei cittadini. La serata di mercoledì scorso alla sala civica Augusto Daolio a Novellara non ha davvero disatteso le aspettative.

Il tema di fondo dell’incontro, primo di una serie di incontri sull’argomento, era l’utilizzo della rete, intesa come collaborazione tra cittadini e soggetti istituzionali per contrastare i pericoli e le truffe grazie alla condivisione delle informazioni e al lavoro in sinergia.

All’incontro, intitolato non a caso Novellara In Rete, sono intervenuti Simone Zarantonello, Sindaco di Novellara, M.C. Raffaele Lisbino, Comandante Stazione Carabinieri di Novellara, Francesco Crudo, Comandante Polizia Locale Unione Bassa Reggiana, Caterina Corradini, Presidente Comitato di Novellara Croce Rossa Italiana, Alessandro Trolla, Responsabile Emergenze Protezione Civile Nubilaria.

I relatori hanno illustrato al pubblico le truffe e i raggiri più diffusi e spiegato quali sono le azioni da mettere in atto per prevenire e difendersi dagli attacchi che sempre più di frequente minacciano tutti, non solo gli anziani come si sarebbe portati a credere leggendo la cronaca nazionale. Perché non ci sono solo le truffe classiche mirate a confondere la popolazione più avanti con l’età, ma anche quelle informatiche che colpiscono invece giovani e, sempre più spesso, giovanissimi.

In particolare, la Croce Rossa ha spiegato il funzionamento del 112, il Numero Unico di Emergenza Europeo. Presenti anche i rappresentanti dei comitati del Controllo di Vicinato, che conta a Novellara 48 gruppi per un totale di circa 700 persone coinvolte in maniera continuativa. La Polizia Locale ha spiegato gli strumenti attraverso i quali svolge il proprio lavoro mentre la Protezione Civile ha ragguagliato circa la propria attività, specie nel corso di eventi meteo estremi.

È stato anche consegnata la cittadinanza onoraria al Tenente Pasqualino Lufrano, già Comandante della Caserma dei Carabinieri di Novellara, che ha sempre dimostrato competenza, responsabilità, umanità, professionalità e zelo.

“Siamo qui per ribadire il concetto di rete – ha dichiarato nel suo intervento il sindaco di Novellara Simone Zarantonello – all’interno della quale se ognuno fa la sua parete nel rispetto dei ruoli con coordinamento e organicità tra i diversi soggetti si migliora il sistema complessivo. Sono lieto di vedere tanta partecipazione in questa serata che servirà anche ai vari soggetti presenti per illustrare nel dettaglio la propria attività e dare informazioni utili ai cittadini per una comunità sempre più coesa e protetta”.