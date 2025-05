Inizia sabato 24 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 1 giugno con la risalita. L’effige della Madonna scenderà dal Colle della Guardia, riprendendo la modalità tradizionale modificata negli scorsi anni, e raggiungerà Porta Saragozza alle ore 18.00 dove sarà accolta dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi e dalla città. La processione continuerà percorrendo via Saragozza, via Collegio di Spagna, via Carbonesi, via D’Azeglio, Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, via Indipendenza e giungerà nella Cattedrale di San Pietro alle ore 19.00 dove seguirà la Messa celebrata da Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione. Alle ore 21.00 vi sarà la recita del Rosario e l’Arcivescovo presiederà la preghiera con l’Adorazione Eucaristica.

«Maria è colei che ci dona il Principe della pace – afferma il Card. Zuppi – e la pace comincia da noi, da me, dal mio cuore, ricevendo la pace che il Signore ci dona e diventando così tutti operatori di pace: con la preghiera, ma anche con le parole, disarmando le mani, la lingua, gli occhi, imparando a vedere negli altri mai un nemico ma sempre il nostro prossimo. La discesa di Maria, come sempre, aiuti noi a salire verso l’umanità piena che il Signore ci dona e ci aiuti ad aprire il nostro cuore aiutando questa Madre ad avere cura di tutti i suoi figli».

Per una settimana nella Cattedrale di San Pietro vi saranno le celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca, Patrona della Città e dell’Arcidiocesi di Bologna.

Domenica 25 alle ore 10.30 Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cervia, celebrerà la Messa e alle ore 14.45 il Card. Zuppi presiederà la funzione lourdiana per i malati. Alle ore 21.00 Mons. Silvagni presiederà la recita del Rosario con la Benedizione Eucaristica che Lunedì 26 alla stessa ora sarà guidata da don Angelo Baldassarri, Vicario episcopale per il Settore comunione. Martedì 27 alle ore 17.30 Mons. Douglas Regattieri, Vescovo emerito di Cesena-Sarsina, celebrerà la Messa per le consacrate e alle ore 21.00 don Stefano Zangarini, Vicario Episcopale per il Settore Testimonianza nel Mondo, animerà la preghiera del Rosario. Mercoledì 28 alle ore 17.15 l’Immagine della Madonna di San Luca raggiungerà processionalmente la Basilica di San Petronio e alle ore 18.00, dal sagrato, l’Arcivescovo impartirà la Benedizione alla città e a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. Alle ore 21.00 don Davide Baraldi, Vicario Episcopale per il Settore formazione cristiana, guiderà la recita del Rosario. Giovedì 29, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle ore 9.30 nella Cripta si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da Mons. Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico emerito dell’Anatolia, che alle ore 11.15 in Cattedrale presiederà la Messa con il presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Alle ore 21.00 Mons. Marco Bonfiglioli, Rettore del Seminario arcivescovile e Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale, guiderà la preghiera del Rosario che sarà recitato anche Venerdì 30 alla stessa ora da don Massimo Ruggiano, Vicario episcopale per il Settore Carità. Sabato 31 alle ore 14.30 sarà celebrata la Divina Liturgia e alle ore 21.00 Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, animerà la recita del Rosario. Domenica 1 giugno, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.30 il Card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà la Messa. Alle ore 17.00 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione per la risalita al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità di migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Alle ore 20.00, all’arrivo dell’Immagine nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la Messa.

La Cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 22.30. Durante tutto il periodo di permanenza della Madonna in Cattedrale, negli orari di aperura della chiesa, ci sarà anche la diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte. Le Messe delle ore 10.30 di domenica 25 maggio e 1 giugno saranno trasmesse anche in diretta televisiva da E’Tv-Rete7 (canale 10) che non trasmetterà la consueta Messa domenicale delle ore 11.00 dal Santuario della Beata Vergine di San Luca.

Sabato 31 maggio dalle ore 9.00 si svolgerà la “Run for Mary”, camminata ludico motoria aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo da Piazza Santo Stefano e si concluderà nel cortile dell’Arcivescovado. La “Run for Mary”, che quest’anno ha per titolo “La Speranza corre”, è proposta da Comitato per le Manifestazioni Petroniane, Chiesa di Bologna e Comune di Bologna nell’ambito delle celebrazioni per la Madonna di San Luca.

Per informazioni www.chiesadibologna.it