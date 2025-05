La sfilata conclusiva che si è tenuta al Teatro Comunale di Carpi in Piazza Martiri ha fatto calare il sipario sulla 17^ edizione di “Moda al Futuro”, il concorso ideato da Lapam Confartigianato rivolto alle classi dell’indirizzo Abbigliamento e Moda dell’Istituto Vallauri di Carpi. Una serata che, quest’anno, ha visto la grande novità del tema “cinema” scelto come fil rouge per la realizzazione dei capi degli studenti. Diversi i premi assegnati durante la serata agli alunni e alle alunne più meritevoli che, in questi mesi, dopo lezioni frontali in aula, hanno svolto un periodo di stage presso aziende del territorio in cui hanno potuto dare sfoggio alla loro creatività. Il primo premio è andato ex aequo a Chantal Carone della classe 5D con “La notte più esclusiva? Quella cucita di stelle” e a Asia Di Sario della 5B con il progetto “Vestita di coraggio”.

Al secondo posto si sono classificate, pari merito, Melissa Turci della 5B con “Eleganza brutale” e Malaika Arshed (5D) con il progetto “CLEO: Controllo-leggenda-Eternità-Oro”. Al terzo posto si sono posizionate, anche loro pari merito, Yu Li Loh della 5D con “Sword in one hand, flower in the other” e Safia Amoum (5B) con il progetto “Domani è un altro giorno…si vedrà!”.

Le studentesse e gli studenti che si sono classificati sul podio hanno ottenuto un weekend di formazione a Milano con visita agli Armani Silos.

Francesca Cuomo della 5B con il progetto “Luce di mezzanotte” si è aggiudicata la menzione “Eleganza”. La menzione “Tendenza” è andata a Andrea Feroldi della 5D grazie al progetto “Licenza di stile” e Angelica Formisano della 5B con il “Il prezzo del successo”. La menzione “Tecnica” è stata assegnata a Wasiba Bhatti della 5D con “Come fiori nella pietra”. Valentina Mezzacapo della 5B con il progetto dal titolo “L’abito perfetto per le proprie insicurezze” si è aggiudicata la menzione “Coerenza”. Il premio “Maglieria” è andato a Lucia Serra della 5D con “Il sorriso nella tempesta”. La menzione “Contemporaneità” è andata a Deborah Tardini della 5B grazie al suo progetto “Matrimonio mancato”.

«La longevità del progetto avviato nel 2007 testimonia la bontà di un’iniziativa che, come associazione, continueremo a supportare e a garantire – dichiara Roberto Guaitoli, presidente Lapam Confartigianato Moda –. Si tratta di un momento sempre molto interessante, sia per gli alunni che per le imprese partecipanti e che ribadisce ancora una volta la vicinanza di Lapam alle scuole del territorio. Queste tipologie di iniziative rappresentano un’opportunità per le aziende di conoscere future risorse da poter inserire nella propria attività, ma contribuiscono anche a far conoscere alla scuola le necessità che hanno oggigiorno le imprese del distretto. Uno dei nostri obiettivi come associazione è di creare un ponte tra scuola e imprese per colmare quel gap tra domanda e offerta di lavoro. Con questi percorsi di studio in azienda insegniamo loro anche un mestiere, per avere in futuro figure professionali specializzate di cui il nostro settore ha bisogno per rimanere unico e competitivo a livello nazionale e internazionale, promuovendo quel brand Made in Italy di cui la moda è uno degli emblemi più rappresentativi».

«L’istituto Vallauri si conferma un incubatore di competenze tecnico pratiche ma anche portatore di alti ideali – afferma Silvia De Vitis, dirigente scolastico dell’Istituto Vallauri di Carpi –. I titoli delle creazioni dimostrano, come già accaduto nello scorso anno, la consapevolezza delle ragazze e dei ragazzi sulle tematiche dell’integrazione, del rispetto reciproco, della valorizzazione delle diversità. La bellezza è elevata a portatrice di ideali e di messaggi positivi. Di questo tutto il Vallauri, a partire dalle famiglie sino a tutto il personale è estremamente orgoglioso. Come dirigente scolastica esprimo il mio ringraziamento a tutte le aziende che come sempre ci supportano, a Lapam Confartigianato e a tutti gli esperti che hanno dedicato tanta energia per la riuscita di questo progetto».

Le 27 aziende che hanno partecipato come tutor alla 17^ edizione di “Moda al Futuro”:

Adriana Mode, Angelica Fashion, Anna Falk, A.R Tessitura di Berni Rossella, Bdp Blu Di Prussia, Benepiù, Chez Moi Di Burrian, Claudette, Crea-Si, Creazione Miss Patty, Donne Da Sogno, Giglio Rosso, Knitaly, Ledatex, Liu-Jo, Madrilena Italia, Nrgy, Passione Danza, Pretty Mode, Riparazioni Sartoria di Teresa Borriello, Sacchetti Maglierie, So.El Service, Staff Jersey, Style Franca, Taglio Laser, Twinset, Wanda Mode.