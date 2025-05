La Polizia Stradale di Reggio Emilia ha effettuato controlli mirati lungo le principali arterie del reggiano, nell’ambito dei così detti “servizi prevenzione stragi del sabato sera”.

L’obiettivo è quello di prevenire gli incidenti del fine settimana che, soprattutto quando che si verificano in ore notturne, sono spesso correlati all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.

I dispositivi di controllo, attuati con le pattuglie della Sezione di Reggio Emilia e dei suoi Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Né Monti, hanno permesso di sottoporre a prove specifiche oltre 30 conducenti di auto e moto. Il risultato è stato di 10 patenti ritirate ed altrettanti conducenti segnalati per guida in stato di ebbrezza, 19 sanzioni elevate per un totale di 112 punti decurtati. A due dei soggetti sanzionati, rispettivamente un uomo 25enne ed una 37enne, a causa del tasso alcolemico superiore oltre tre volte al limite consentito di 0,5 g/l è stata anche sequestrata l’auto. Nessuno dei tanti neo-patentati controllati (che devono avere un tasso pari a zero), invece, è risultato positivo all’alcol test.

Uno dei conducenti, oltre ad aver alzato troppo il gomito, è risultato positivo anche alla cocaina. Il servizio infatti si è svolto con la collaborazione del personale Sanitario della locale Questura, che ha effettuato accertamenti sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, utilizzando strumenti precursori e relativi Kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti, che prevedono il prelievo della saliva del conducente direttamente su strada attraverso test rapidi di screening.

I suoi campioni di saliva sono stati inviati al Centro tossicologico Forense di Roma per le analisi di conferma di secondo livello.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, nell’ambito di diverse fasce orarie.