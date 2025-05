E’ promossa dalla Cgil di Modena, insieme al sindacato di polizia Silp Cgil, la giornata di formazione rivolta agli operatori di polizia e di soccorso pubblico.

L’incontro, a cui partecipano oltre 100 rappresentanti di polizia di stato e polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, guardie giurate e operatori sanitari da tutta la regione, si svolge mercoledì 28 maggio la mattina (con inizio alle ore 9.30) presso il salone Corassori della Cgil di Modena (piazza Cittadella,36). È la prima volta che si tiene un convegno su questi temi a livello nazionale.

Si inizia con i saluti di Daniele Dieci segretario Cgil e Vincenzo Palladino segretario Silp Cgil Modena.

A seguire gli interventi di Nicola Rossiello responsabile Dipartimento Salute e sicurezza Silp Cgil nazionale, Raffaele Guariniello magistrato e giurista, Rosalba Cavalieri Rsu-Rls Azienda Ospedaliero Universitaria Modena e Alessio Festi responsabile Politiche della Legalità e Sicurezza Cgil nazionale. Chiude i lavori Pietro Colapietro segretario nazionale Silp Cgil.

L’idea di questo seminario è quella di aprire una riflessione sulla necessità di valutare il rischio operativo per i lavoratori delle forze di polizia e di soccorso pubblico, magari prevedendo procedure su come approcciare gli svariati interventi a cui fare fronte.

Questi lavoratori devono prendere consapevolezza della loro sicurezza. La loro attività è infatti rivolta a garantire la sicurezza degli altri e per questo tendono a sottovalutare il diritto alla propria sicurezza in quanto lavoratori e quindi a non rivendicare protocolli preventivi per l’adozione di presidi e documenti di valutazione del rischio. Per semplificare: chi porta un’arma si sente già tutelato e sicuro, mentre è necessario, anche per la propria sicurezza, adottare buone pratiche di intervento.

Questo seminario si inserisce nel solco delle iniziative di sensibilizzazione della Camera del Lavoro di Modena sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono anche oggetto di uno dei quesiti referendari (n.4) dell’8-9 giugno.