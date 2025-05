Domenica 1 giugno l’associazione giovanile “Albine Live” organizza la “Cena in bianco” in piazza Cavicchioni, a partire dalle ore 19.30.

Per partecipare ci si dovrà presentare vestiti di bianco, portare cibo e bevande (no superalcolici) e ciò che serve per cenare: tovaglia, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli (meglio evitare la plastica). Ci sarà anche la possibilità di decorare la propria tavolata con fiori o idee fantasiose. A fine serata la più bella tavola riceverà un premio.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@albinealive.it e indicando il numero dei partecipanti entro e non oltre mercoledì 28 maggio. Il costo della cena sarà di 5 euro, mentre sarà gratuita per i soci dell’associazione e per i bambini sotto i 10 anni. E’ consigliato il pagamento elettronico al momento della prenotazione e per tutto il tavolo, tramite bonifico all’IBAN IT80C053866130000003846927 o con Satispay “Albinea Live”. Sarà comunque possibile anche pagare con contanti, carte o Satispay all’ingresso.

Dopo il pasto ci sarà spazio per la musica di dj Perry e verranno premiate le tavolate più belle.

Ogni martedì le camminate serali con gli Amici del Ceas

A partire dal 27 maggio e fino a settembre, gli amici del Cea di Albinea organizzeranno per tutti i martedì le camminate serali. Il ritrovo sarà sempre al Ceas di Borzano (via chierici 2) alle ore 20 per poi effettuare 2 ore di cammino (7 chilometri). Si chiede di presentarsi con scarpe con suola scolpita, acqua, torcia e bastoncini. L’iniziativa è gratuita. Per informazioni contattare Sergio al 3420564688.