In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, l’Ufficio Anagrafe di via Santi 40 a Modena effettuerà delle aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali.

In particolare, giovedì 5 giugno l’Ufficio sarà aperto dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 18; mentre venerdì 6 e sabato 7 giugno, osserverà l’orario continuato dalle 8.30 alle 18. Nelle due giornate del voto, invece, l’Anagrafe aprirà negli stessi orari dei seggi: domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con documento di identità o riconoscimento e con la tessera elettorale. I cittadini sono quindi invitati ad accertarsi di essere in possesso della tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi, così come in caso di trasferimento da altro Comune o acquisizione di cittadinanza, è consigliato rivolgersi il prima possibile all’Ufficio elettorale per evitare le probabili code dell’ultimo minuto.

Anche prima delle aperture straordinarie, infatti, è possibile prendere un appuntamento all’Ufficio Elettorale tramite l’Agenda online del Comune (https://www.comune.modena.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/tessera-elettorale) oppure telefonicamente (al numero 059 2032077 il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 18 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13).

Tutte le informazioni sul referendum dell’8 e 9 giugno sono consultabili sulla specifica sezione del sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).