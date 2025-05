La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto tre cittadini rumeni, tra i 23 e i 27 anni, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nella serata di ieri, è stata segnalata da una Guardia Particolare Giurata di un noto centro commerciale la presenza di tre uomini, che dopo essersi aggirati con fare sospetto nella galleria nei pressi dei negozi di telefonia, senza mai farvi accesso, erano usciti dal centro commerciale e saliti a bordo di un’autovettura, di cui aveva fornito la targa.

La Squadra Volante, tenuta in considerazione la segnalazione, nel corso dell’attività di controllo del territorio, ha rintracciato il veicolo nel parcheggio di un altro noto centro commerciale, allertando subito la vigilanza privata in servizio.

Di fatto poco dopo, un addetto alla vigilanza ha notato le tre persone segnalate, una delle quali dopo aver distratto il dipendente di un negozio di elettronica, aveva prelevato un telefono cellulare appoggiato sul bancone per poi allontanarsi celermente insieme agli altri due.

Inseguiti dall’addetto alla vigilanza, i tre uomini si sono dati a precipitosa fuga, ma sono stati sorpresi e bloccati dagli operatori della Volante che si erano posizionati all’uscita del centro commerciale.

La successiva visione delle immagini della videosorveglianza interna ha confermato quanto accaduto. Nella disponibilità di uno dei tre indagati è stato rinvenuto il cellulare asportato del valore commerciale di 1480 euro.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.