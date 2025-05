Il Bio-Distretto dell’Appennino Bolognese apre le porte a un dialogo collettivo e concreto con il territorio: mercoledì 28 maggio alle ore 20:30, presso il Comune di Grizzana Morandi ( Via Pietrafitta 52), si terrà un incontro pubblico di ascolto e proposta, rivolto a tutti coloro che vivono e lavorano in Appennino: agricoltori, allevatori, artigiani, commercianti, ristoratori e cittadini.

L’appuntamento nasce da una riflessione profonda, alimentata da dati e tendenze che dipingono un quadro preoccupante: nei prossimi 25 anni, l’Appennino Italiano rischia di perdere una parte significativa della sua popolazione residente. È un fenomeno già evidente in molte aree interne del Paese e in altre regioni europee, dove lo spopolamento rurale appare sempre più difficile da arrestare. Secondo le stime, entro il 2050 l’80% della popolazione mondiale vivrà in città, trasformando radicalmente il rapporto tra uomo, territorio e produzione locale.

Di fronte a questo scenario, il Bio-Distretto non si arrende. L’incontro sarà l’occasione per condividere i risultati della mappatura delle realtà produttive agricole e artigianali nei Comuni dell’Unione, avviare un confronto diretto con gli attori locali e raccogliere esigenze e idee per sviluppare azioni concrete a sostegno delle imprese e della vita nei territori appenninici.

Lucio Cavazzoni, Presidente del Bio-Distretto dell’Appennino Bolognese commenta: “Il nostro impegno nasce da ciò che rende unica la vita nelle terre dell’Appennino: l’agricoltura, l’allevamento, le botteghe artigiane. È il cuore, simbolo della volontà di fare insieme, di costruire legami solidi tra comunità, imprese e territori. Sono le mani, che con rispetto e competenza trasformano l’esperienza in lavoro consapevole e appassionato. Ed è la testa, intesa come intelligenza naturale, capace di guidare scelte quotidiane che mettono al centro le relazioni umane e il rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è chiaro: ricostruire un futuro in cui l’Appennino torni a essere spazio di opportunità, lavoro e comunità”.

Parteciperanno tra gli altri all’incontro:

Franco Rubini, Sindaco di Grizzana Morandi

Francesco Enrico Marucci, Consigliere Comunale con delega ad Ambiente e Turismo

Tiberio Rabboni – Presidente dell’Ente per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale

Lucio Cavazzoni, Presidente del Bio-Distretto Appennino Bolognese

Saranno presenti anche gli amministratori dei Comuni limitrofi, per una visione allargata e condivisa delle sfide da affrontare insieme.

L’iniziativa è aperta a tutti.

Per informazioni è possibile contattare Cristina Fustini (Trattoria nel Castagneto) al numero 051 913272 o scrivere all’indirizzo: biodistretto.appenninobolognese@gmail.com .