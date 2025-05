Hanno preso il via i lavori di miglioramento dell’accessibilità da Porta nord del sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione ferroviaria centrale di Modena con il parcheggio a nord della fascia ferroviaria.

Parte, così, uno degli ultimi interventi del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, il bando nazionale che, nel 2018, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha visto Modena tra i primi comuni a far partire gli interventi finanziati dal Progetto, per un valore di 18 milioni di euro. A breve è in procinto di partire anche l’ultimo intervento relativo alla realizzazione della filovia su via Canaletto.

I lavori del sottopasso, che hanno un valore di due milioni e 537 mila euro (l’Amministrazione ha previsto un contributo di 237 mila euro), saranno effettuati in modo da minimizzare l’impatto sulla fruibilità della stazione per i passeggeri, garantendo per l’intera durata del cantiere l’accesso al sottopassaggio mediante almeno un ascensore e una scala. In particolare, viene interessata dal cantiere la piazza pedonale presente a Porta nord, ristretto l’accesso al sottopasso e delimitati i percorsi pedonali per accedere o allontanarsi dalla stazione verso il parcheggio di Porta nord. L’infrastruttura sarà fruibile con l’inizio del nuovo anno.

A effettuare l’intervento, sulla base della gara espletata dalla società di trasformazione urbana Cambiamo spa, soggetto attuatore del Progetto Periferie per l’Amministrazione comunale, sarà S.E.I. srl – Sistemi Edili Integrati, impresa esecutrice consorziata alla società cooperativa Cires della provincia di Bologna che si è aggiudicata i lavori.

Sul lato di Porta nord, in particolare, è previsto l’inserimento di una rampa mobile bidirezionale in prossimità della scalinata esistente e di un nuovo ascensore idoneo a ospitare comodamente anche pedoni con biciclette al seguito, con una portata di 2.500 chilogrammi. È in programma, inoltre, la realizzazione di una nuova pensilina metallica a copertura di tappeti mobili, scalinata e ascensore e l’adeguamento dell’area esterna, oltre che la predisposizione di tutti gli impianti elettrici, speciali e di raccolta acque connessi.

L’intervento rappresenta la prima parte di un progetto più ampio che prevede anche l’allargamento del tratto a sud del sottopassaggio e l’inserimento di tappeti mobili e di un ascensore idoneo alle biciclette anche presso l’uscita sud, di competenza di Rete Ferroviaria Italia spa, per migliorare il collegamento tra i due accessi alla Stazione ferroviaria.

Nell’ambito del Progetto Periferie a Modena sono già stati realizzati investimenti per 22 milioni di euro su un totale previsto di oltre 25 milioni: dal complesso di Abitare sociale (con 33 alloggi e il Centro diurno per disabili) all’Innovation Hub e Data Center, dalla nuova sede di Medicina dello sport con la struttura riabilitativa all’R-Nord agli interventi sulla mobilità che hanno radicalmente modificato il quartiere a nord della città con riqualificazioni stradali, cinque rotatorie e 3,7 chilometri di percorsi ciclopedonali connessi tra di loro e con le aree verdi.