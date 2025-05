Dalla bioeconomia alla manifattura efficiente e sostenibile, dalle produzioni altamente performanti attraverso la stampa 3D ai nuovi prodotti basati sulle nano tecnologie e la medicina personalizzata. E poi la manifattura avanzata per applicazioni energetiche in ambienti complessi, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo per l’impiego dell’idrogeno.

Sono gli ambiti in cui imprese e centri di ricerca dell’Emilia-Romagna possono candidare progetti, attraverso il bando congiunto interregionale ‘VInnovate call 2025’, che aumenta il finanziamento a 500milaeuro (+300mila euro rispetto alla prima edizione del 2024), risorse finanziarie del Programma Regionale Fesr 2021-2027. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

L’obiettivo è favorire le collaborazioni tra soggetti europei attraverso progetti congiunti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, migliorando in questo modo la loro capacità realizzativa. Possono candidare iniziative progettuali le piccole e medie imprese emiliano-romagnole, i laboratori e centri accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna.

VInnovate è uno strumento di finanziamento innovativo comune tra le regioni europee partner che vi aderiscono, per generare progetti interregionali strategici attraverso la messa a disposizione di risorse per il loro finanziamento e per una loro tempestiva attuazione.

Il bando facilita le collaborazioni tra soggetti appartenenti a regioni della Rete Vanguard Initiative, attraverso progetti congiunti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

I progetti, per una durata massima di 36 mesi a partire dalla concessione delle risorse, dovranno essere realizzati in uno degli ambiti tematici della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna e dovranno essere coerenti con le tematiche che caratterizzano le Pilot Vanguard.

Le Regioni europee che aderiscono a VInnovate, oltre all’Emilia-Romagna, sono Lower Austria (Austria), Lower Saxony (Germania), Lombardia, East Netherlands (Paesi Bassi), South Netherlands – Noord Brabant (Paesi Bassi), Norte (Portogallo), Wales (Regno Unito), North-East Romania (Romania), Basque Country (Spagna), Galicia (Spagna).

Le candidature

Le candidature di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2025. I soggetti dovranno formulare una candidatura sia a livello internazionale sul sito di Vanguard sia a livello regionale. Il soggetto regionale ritenuto ammissibile dovrà inviare la domanda di contributo su Sfinge2020 entro il 15 ottobre 2025.