Femminicidi, Schlein a Meloni “Lavoriamo a una legge anti-violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Sul contrasto alla violenza di genere mi sono rivolta una volta ancora alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le ho detto, almeno su questo, mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti insieme al Paese. Abbiamo votato insieme sulla repressione, proviamo a presentare una legge da votare subito che introduca l’educazione al rispetto alle differenze obbligatorie in tutte le scuole d’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a “Dritto e rovescio” su Rete4.

“Non possiamo continuare ad assistere questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. Il problema non è episodico, è culturale e strutturale: nel nostro Paese c’è purtroppo una cultura patriarcale che attecchisce anche tra i più giovani e che fa pensare di avere un diritto al possesso del corpo o della vita delle donne, un’idea violenta e criminale che bisogna sradicare subito”, ha spiegato. “Cominciamo ad agire prima che sia troppo tardi altrimenti rischieremo di arrivare quando non c’è più niente da fare: la parte culturale di questa sfida è fondamentale. Ho davvero la speranza che su questo si possa lavorare insieme e portare presto una legge in Parlamento”.

