Lunedì 2 giugno Formigine celebra il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana con un pomeriggio di festa e condivisione, tra sport, giochi e un importante momento commemorativo.

L’appuntamento è, come da tradizione, al Parco della Repubblica di via Monzani a Casinalbo, a partire dalle ore 16.30. Ad attendere le famiglie ci saranno attività per i più piccoli: giochi, gimkana in bicicletta e dimostrazioni di scherma, grazie alla partecipazione delle associazioni Flik Flak, La Bottega Casinalbo e Più Sport Ginnastica per Tutti.

Alle ore 17.30 è previsto il momento istituzionale della giornata, alla presenza del Sindaco Elisa Parenti, con lo svelamento di una targa in memoria di Mario Cassiani Ingoni, figura di rilievo della Resistenza e membro della Consulta nazionale. Presenti all’evento anche alcuni familiari.

Cassiani Ingoni, pur non essendo residente a Formigine, trascorse molto tempo nella sua casa di Casinalbo, instaurando legami profondi con la comunità locale. La targa commemorativa è stata donata al Comune da ANPI Formigine.