La Fondazione Grade (Gruppo Amici dell’Ematologia) Onlus ha ricevuto nelle scorse ore la rendicontazione del contributo 5×1000 riferito all’anno finanziario 2024. Ancora una volta Grade, nata oltre 30 anni fa per sostenere il reparto di Ematologia dell’Arcispedale S. Maria Nuova, si conferma prima nella provincia di Reggio Emilia, sesta in Emilia-Romagna e all’ottantasettesimo posto in Italia (su quasi 14mila enti). Sono state 14.231 le persone che hanno indicato il Grade nella loro dichiarazione dei redditi, con un aumento di 954 firme rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’importo assegnato è di 443.941 euro.

“Si tratta di un risultato straordinario – afferma il Presidente della Fondazione Grade Onlus, dottor Francesco Merli – per il quale non posso che esprimere profonda gratitudine verso la comunità reggiana, che continua a sostenerci con così grande convinzione. Saranno fondi indispensabili per i progetti che ci vedono impegnati: completare le spese per l’ampliamento del reparto di Ematologia del Core, dove è stato attivato l’incremento di sei posti letto di terapia sub-intensiva e per il quale il Grade si è impegnato a sostenere il personale in più che questo aumento ha richiesto, ovvero 11 nuovi professionisti. In questa sezione vengono già erogate terapie innovative quali anticorpi bispecifici e Car-T, che offrono una possibilità di cura a pazienti non responsivi alle altre terapie più tradizionali. In secondo luogo è appena partita la una nuova raccolta fondi destinata all’acquisto di una innovativa risonanza magnetica a 3 Tesla per il servizio di Radiologia del Santa Maria Nuova, una strumentazione di ultima generazione che amplierà di molto le possibilità diagnostiche, e che ha un costo di 1 milione e 500 mila euro. Questo strumento sarà a servizio dell’intera provincia a testimoniare la vocazione di Grade, che è quella di favorire la crescita complessiva della nostra sanità, con un occhio di riguardo, ovviamente, ai pazienti affetti da malattie del sangue”.

Conclude la Direttrice del Grade, Valeria Alberti: “Il 5×1000 è uno strumento di sostegno fondamentale per i nostri progetti, che si aggiunge agli eventi ed iniziative che continuiamo a portare avanti in tutta la provincia. Ringrazio tutti coloro che scelgono quotidianamente di sostenerci, dimostrando sensibilità e attenzione”.

Donare il 5×1000 a Grade è un gesto semplice che non costa nulla: nel modello per la dichiarazione dei redditi (Cud, 730 o Unico) trovi uno spazio dedicato alla “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”. Barra la prima casella con la scritta “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel runts di cui all’art.46, c. 1, del d.lgs. 3 luglio 2027, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonchè sostegno delle Onlus iscritte all’anagrafe”. Basta mettere la propria firma nell’apposito spazio e indica il codice fiscale della Fondazione GRADE Onlus: 91075680354.