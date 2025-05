Seduta di consiglio del 29 maggio a Formigine, con il civico consesso che accoglie l’insediamento di Serena Mignano, per la lista AVS, che subentra a Giulia Santunione, dimissionaria per ragioni professionali. Serena Mignano, 45 anni e originaria di Casinalbo, è laureata in scienze motorie e scienze dell’educazione e gestisce un centro sportivo a Modena.

Il sindaco Elisa Parenti ha rivolto un ringraziamento sentito alla consigliera Santunione per il lavoro svolto e ha parimenti augurato buon lavoro alla consigliera Mignano. Dopo la risposta del vicesindaco Casolari ad una interpellanza della consigliera Casali ad oggetto “stato delle scuole e relativi piani di manutenzione”, sono state approvate due delibere relative alla “modifica delle commissioni consiliari” e la convenzione per il “conferimento all’Unione delle funzioni ICT-Agenda Digitale e gestione associata dei servizi informatici e telematici”. A seguire, approvate dal consiglio tre mozioni presentate dai gruppi. La prima su “Pieno sostegno alle forze dell’ordine dopo le recenti aggressioni”, la seconda su “Questura di Modena: elevazione di fascia necessaria e non più rinviabile”, a seguire un testo su “Giochi inclusivi nei parchi comunali”. La seduta del consiglio era stata preceduta dall’ultimo appuntamento del programma di celebrazioni “Uno stemma per la comunità: Formigine e la sua quercia” per il centenario dell’emblema del Comune di Formigine. Alla presenza dei consiglieri e di numerosi cittadini è stata infatti consegnata una pergamena celebrativa ai nipoti di Guido Gaetano Rossi Barattini, sindaco che all’epoca presentò formale istanza di riconoscimento dello stemma.