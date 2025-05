Martedì 3 giugno, il palco del teatro Astoria, dalle ore 20.45, ospita il rock progressivo, con due band, Euglena Viridis e Quinta Banda hanno composto ed eseguito brani originali di questo genere musicale nella seconda metà degli anni ’70 e primi anni ’80 e che allora avevano sede a Fiorano Modenese

Durante il concerto verrà riproposta, in forma parzialmente rivisitata, la loro migliore musica progressive di quel periodo. La serata è organizzata dall’associazione Amici della Musica ‘Nino Rota’, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

L’ingresso a teatro è libero, con possibile offerta a discrezione dei partecipanti.

Il rock progressivo (in inglese progressive rock) è un genere della musica evoluto dal rock psichedelico britannico degli anni ‘60 e diffusosi in Germania, Italia e Francia nel corso di quel decennio e del successivo. Nacque per rispondere all’esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità.